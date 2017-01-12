Заснеженные дворы липецких инвалидов расчищали соцработники

Фото: szn.lipetsk.ru

Три дня "хожалочки" орудовали лопатами.

Обильный снегопад последних дней стал непростым испытанием для многих горожан. Большие неудобства он принес людям пожилого возраста, проживающим в частном секторе, особенно тем, у кого поблизости нет родных. На помощь им в расчистке от снега прилегающих к домам территорий пришли социальные работники центра социальной защиты населения по городу Липецку.

В течение трех дней социальные работники трудились в усиленном режиме, вызволяя из снежного плена дома своих подопечных. Их силами были очищены от снега дорожки, дворы и выходы к проезжей части улиц у 41 частного домовладения, сообщает управление социальной защиты населения Липецкой области.