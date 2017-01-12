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НовостиОбщество

Липчан приглашают принять активное участие в проведении Года экологии

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12 января 2017 г., 17:09
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Липчан приглашают принять активное участие в проведении Года экологии

От липчан ждут предложения и проекты.

2017 год объявлен президентом РФ Владимиром Путиным Годом экологии и Годом особо охраняемых природных территорий. Как сообщает пресс-служба управления Росприроднадзора пр Липецкой области, в июне Правительством РФ был утвержден План основных мероприятий по проведению Года экологии, в который вошло более 230 пунктов. Большая их часть направлена на внедрение на российских предприятиях наилучших доступных технологий, также запланировано строительство и реконструкция объектов в сфере обращения с отходами.

Как отметил Министр природных ресурсов Сергей Донской, реализация мероприятий, предусмотренных Планом, позволит перерабатывать более 40% образующихся отходов I-IV класса опасности в соответствующих регионах; рекультивировать 16 объектов накопленного загрязнения на площади более 100 га, утилизировать более 7000 тонн высоко опасных отходов. Так на территории Липецкой области в рамках ФЦП «Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2015-2020 годы)» уже осуществляются мероприятия по ликвидации полигона захоронения ядохимикатов «Большие Избищи» в Лебедянском районе.

По новым стандартам придется жить и действующим промышленным предприятиям. Необходимо будет начать внедрение наилучших доступных технологий, которые позволят минимизировать ущерб окружающей среде. Их внедрение начнется на 300 крупнейших российских промышленных предприятиях, наиболее опасных с экологической точки зрения. "К 2020 году все российские промышленные предприятия обязаны будут работать на экологически чистом оборудовании", - заявил руководитель администрации президента Сергей Иванов, проводя в Кремле первое заседание оргкомитета Года экологии. Среди предприятий, подписавших соглашения о взаимодействии в экологической сфере в рамках объявленного Президентом России в 2017 году Года экологии, - ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат», который обязуется вложить в снижение выбросов пыли и вредных веществ более 5 млрд. рублей. Мероприятия по техническому перевооружению производств, которые уже начаты в 2016 году, позволят сократить выбросы пыли на 1100 т./год, специфических веществ (фенол, сероводород, бензол, аммиак и др.) - на 20 т/год.

Всего российские компании инвестируют почти 160 млрд. рублей на модернизацию предприятий в рамках Года экологии - заявил глава Минприроды России Сергей Донской.

Помимо всероссийских мероприятий в каждом субъекте страны будут проводиться свои выставки, фестивали и конкурсы.

Созданной в Управлении Росприроднадзора по Липецкой области рабочей группой запланирован к осуществлению ряд проектов по раздельному сбору мусора в г. Липецке, благоустройству территорий населенных пунктов, особо охраняемых природных территорий. Также будут проводиться различные акции, конкурсы, форумы и семинары, чтобы как можно больше людей обратило внимание на проблемы экологии.

Управление приглашает всех неравнодушных граждан – представителей предприятий, организаций, общественных объединений, образовательных учреждений и других - принять активное участие в проведении Года экологии. От липчан ждут предложения и проекты.

Накануне Год экологии стартовал с празднования 100-летия 11 заповедной системы России – а это 103 заповедника, 50 национальных парков и 63 государственных природных заказника федерального значения. Ровно 100 лет назад, 11 января (по новому стилю) 1917 года, был создан первый в стране заповедник – Баргузинский, по инициативе WWF России, начиная с 1997 года, этот день ежегодно отмечается как день создания заповедной системы. Указом Президента РФ 2017 год объявлен Годом особо охраняемых природных территорий.

В Липецкой области находится 2 особо охраняемые территории федерального значения - заповедник «Галичья гора», и Воронежский государственный природный биосферный заповедник им. В.М. Пескова.

Специально к дате Фонд дикой природы выбрал 7 самых примечательных охраняемых природных территорий страны, одной из которых стал самый маленький в мире заповедник  «Галичья гора». Его площадь составляет всего 2,3 кв. км, на которых произрастает более 650 видов растений. При этом многие из них не типичны для этих широт - реликтовые растения, характерные для горных районов Кавказа, Алтая, Альп, южных степей Евразии и таежного Севера. Известна «Галичья гора» и питомником хищных птиц.

Воронежский биосферный заповедник, часть которого расположена в Усманском районе области, является центром, где накоплен уникальный опыт сохранения популяции бобра. Благодаря многолетним усилиям работников заповедника численность этих животных была восстановлена по всему ареалу.

Накануне Дня заповедников и национальных парков Минприроды РФ дало старт работе официального сайта Года экологии http://ecoyear.ru/, где размещены запланированные мероприятия, проекты и новости.

Управлением Росприроднадзора по Липецкой области в рамках проведения Года экологии в России намечено осуществление ряда совместных мероприятий с сотрудниками ООПТ федерального значения нашего региона, которые должны привлечь внимание самых широких слоев населения к экологическим проблемам.
Теги новости: Год экологии
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толик
12 января 2017 г., 17:21
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