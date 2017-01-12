Из Дании в Липецкую область доставлены племенные бычки голштинской породы

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Дорогу животные перенесли хорошо.

Из Дании в хозяйство села Трубетчино Добровского района привезли племенных нетелей элитной голштинской породы для выращивания дойного стада. Из 576 купленных бычков привезли пока 305, сообщает добровская районная газета "Знамя Октября".

Весной прибудут еще 600 нетелей.

"Иностранные партнёры подошли к сотрудничеству ответственно и выполнили все свои обязательства. Партия нетелей выехала из страны 4 января и прибыла в Липецк для прохождения таможенного оформления в шесть утра 8 января. Один день в пути ценный груз отдыхал в Польше: животных выгрузили, чтобы они хорошо поели, размялись и полежали на мягком настиле.

Дорогу голштинки перенесли хорошо и в Трубетчине оказались без единой царапины. У себя на родине крупный рогатый скот прошёл тщательное и всестороннее обследование, и датские поставщики прислали целую пачку сопроводительных документов и бумаг. Скоро, когда соберутся все нетели, их здоровье проверят уже наши ветеринарные врачи во время обязательной процедуры — карантина", - сообщает издание.