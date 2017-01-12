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НовостиОбщество

Управляющую компанию обязали отремонтировать подъезд

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0
12 января 2017 г., 16:41
316
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Управляющую компанию обязали отремонтировать подъезд

Жильцы дома № 41/2 по ул. Космонавтов г. Липецка, обратились с заявлением в Государственную жилищную инспекцию Липецкой области по вопросу ремонта подъезда дома.

Госжилинспекцией была проведена внеплановая выездная проверка, во время которой было установлено, что факты, изложенные в обращении, получили подтверждение - окрасочный и побелочные слои подъезда были в плохом состоянии

По результатам проверки управляющей компании ООО УК «Советская» было выдано предписание о проведении ремонта подъезда.

При проведении проверки исполнения предписания установлено, что УК «Советская» ремонт в подъезде произвела.

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Теги новости: ЖКХ
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