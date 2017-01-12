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НовостиОбщество

В Татьянин День липчане будут учиться сочинять стихи

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0
12 января 2017 г., 16:34
129
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В Татьянин День липчане будут учиться сочинять стихи
Фото: proza.ru

Лучшие - издадут.

25 января, в Татьянин день, в Липецкой областной специальной библиотеке соберутся члены литературно-поэтического клуба «Кредо». Как сообщают в библиотеке, это будет необычная встреча. Пройдет она в форме мастер-класса по правилам стихосложения. В повестке дня – лекция по теории поэтического текста, разбор сложный лингвистических ситуаций.

Наталия Дёмчева поделится секретами своего творчества. Собравшиеся также могут прочитать свои стихи и услышать мнение профессионального поэта и «коллег по цеху». Наиболее удачные стихи станут основой для издания итогового альманаха, который выпустит клуб при поддержке сотрудников Липецкой областной специальной библиотеки для слепых.
Теги новости: татьянин день
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