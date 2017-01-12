Дети создадут Липецкую область в миниатюре

Стартовал областной конкурс детского творчества "Тронь историю рукой".

Липецкая областная детская библиотека объявила о начале творческого конкурса для знатоков родного края "Тронь историю рукой". Для участия необходимо предоставить творческие материалы о достопримечательностях и знаковых местах городов Липецкой области, выполненные в любой технике декоративно-прикладного творчества: это может быть лепка, аппликация, резьба по дереву, плетение, вышивка. Работы с комментариями принимаются до 15 мая. От участников в возрасте от 9 до 12 лет ждут работы, в которых будут отражены памятники, сооружения, архитектурные, инженерные или природные объекты, являющиеся символами нашего края.