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НовостиОбщество

Дети создадут Липецкую область в миниатюре

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0
12 января 2017 г., 16:33
139
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Дети создадут Липецкую область в миниатюре

Стартовал областной конкурс детского творчества "Тронь историю рукой".

Липецкая областная детская библиотека объявила о начале творческого конкурса для знатоков родного края "Тронь историю рукой". Для участия необходимо предоставить творческие материалы о достопримечательностях и знаковых местах городов Липецкой области, выполненные в любой технике декоративно-прикладного творчества: это может быть лепка, аппликация, резьба по дереву, плетение, вышивка. Работы с комментариями принимаются до 15 мая. От участников в возрасте от 9 до 12 лет ждут работы, в которых будут отражены памятники, сооружения, архитектурные, инженерные или природные объекты, являющиеся символами нашего края.
Теги новости: достопримечательность, творчество, конкурс
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