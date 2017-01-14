В Липецкой области до +2

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 января облачно с прояснениями, небольшие осадки в виде мокрого снега, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

Ветер южный 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура ночью 0-5 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 2 тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, небольшие осадки в виде мокрого снега, гололед. Температура ночью 3-5 мороза, днем 0-2 мороза.

15 января стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +4. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1972 году — 30 градусов мороза.