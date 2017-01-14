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НовостиПогода в Липецке

В Липецкой области до +2

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0
14 января 2017 г., 12:15
228
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В Липецкой области до +2

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 января облачно с прояснениями, небольшие осадки в виде мокрого снега, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

Ветер южный 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура ночью 0-5 градусов мороза,  днем от 3 градусов мороза до 2 тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, небольшие осадки в виде мокрого снега, гололед. Температура ночью 3-5 мороза, днем 0-2 мороза.

15 января стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +4. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1972 году — 30 градусов мороза.

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