В Липецке пройдет праздник компьютерного творчества

Фестиваль компьютерного творчества «Поколение IT» завершится праздником в феврале.

Как сообщает пресс-служба департамента образования Липецка, завершился конкурсный этап городского фестиваля компьютерного творчества «Поколение IT», организованного департаментом образования и домом творчества «Октябрьский».Победителями и призерами конкурсов фестиваля стали учащиеся школ № 1, 7, 12, 14, 18, 21, 28, 33, 42, 47, 48, 49, 52, 59, 61, 65, 68, 69, 70, 77, дома творчества «Октябрьский», центра технического творчества «Городской».Фестиваль компьютерного творчества «Поколение IT» проводится в нашем городе в пятый раз с целью стимулирования творческой активности учащихся по применению информационно-коммуникационных технологий. В этом году он был посвящен проведению в 2016 году в Российской Федерации Года российского кино.В конкурсах фестиваля приняли участие учащиеся из 41 образовательного учреждения. Всего на конкурсы было подано 149 работ, все они размещены в галереях на официальном сайте фестиваля «Поколение IT».Завершится фестиваль в феврале 2017 года финальным праздником, на котором победители и призеры будут награждены грамотами.