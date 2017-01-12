В Тербунском районе построят новый клуб

До сих пор жители Большой Поляны проводят сельские мероприятия либо в школе, либо на улицеГлава Большеполянской сельской администрации Людмила Есаулова занимается подготовкой документов для строительства нового клуба. Уже много лет селяне проводят мероприятия либо в школе, либо на улице.
- Строительство планируется начать в мае этого года на условиях софинансирования из федерального, областного и местного бюджетов. Дом культуры рассчитан на 100 посадочных мест, - рассказала районной газете "Маяк" Людмила Есаулова.