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НовостиОбщество

В Тербунском районе построят новый клуб

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0
12 января 2017 г., 15:51
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В Тербунском районе построят новый клуб

До сих пор жители Большой Поляны проводят сельские мероприятия либо в школе, либо на улице

Глава Большеполянской сельской администрации Людмила Есаулова занимается подготовкой документов для строительства нового клуба. Уже много лет селяне проводят мероприятия либо в школе, либо на улице. 

- Строительство планируется начать в мае этого года на условиях софинансирования из федерального, областного и местного бюджетов. Дом культуры рассчитан на 100 посадочных мест, - рассказала районной газете "Маяк" Людмила Есаулова.
Теги новости: клуб
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