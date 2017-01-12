171 ребенок провел зимние каникулы в лагере

Первая в этом году смена прошла в реабилитационно-оздоровительном центре «Лесная сказка». За время январских каникул здесь по социальным путёвкам отдохнул 171 ребёнок. Это дети, нуждающиеся в особой заботе государства – из малообеспеченных, многодетных семей, дети-инвалиды.

Первая смена самая короткая - в этом году она проходила с 3 по 10 января. В Рождественский сочельник ребята стали участниками конкурса караоке «Зимняя песня» и интеллектуального турнира «Рождественские сказки», а также разучивали колядки для игровой программы «Святочные забавы».Рождество отметили в соответствии со старинными русскими обычаями. Участники праздника в роли «ряженых» колядовали и пели величальные щедровки, танцевали. Сборные команды отрядов реконструировали народные забавы «Взятие снежного городка», «Ледяной котел», «Мешочные бои». Знатоки истории и народных традиций соревновались, отвечая на вопросы слайд-викторины «Святки в картинках».Ещё одна новогодняя смена состоялась в декабре прошлого года. В течение 21 дня здесь отдохнули по бесплатным социальным путёвкам 149 ребят и 23 ребёнка и взрослых в отделении «Мать и дитя», сообщает управления социальной защиты населения Липецкой области.