В Липецке изъяли "незамерзайку"

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Липецкой области, в ходе проведения внеплановой проверки магазинов на улицах Стаханова и Папина были отобраны 2 образца стеклоомывающей жидкости:1) зимний омыватель стекол -25°С «Savtok», емкостью 5 л, дата изготовления 25.09.15 г., изготовитель ООО «Альфа Хим Групп» г. Москва, ул. Каховка, д.30, п.1, к.13;2) жидкость незамерзающая для стеклоочистителя «Ледо-cool» -30°С емкостью 5 л, дата изготовления август 2014 г., изготовитель ООО «Арт-центр», г. Москва, ул. Кастанаевская, д.43.Согласно протоколам лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» исследованные образцы не соответствуют требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно- эпидемиологическому надзору по массовой концентрации метанола.Остатки вышеуказанной нестандартной незамерзающей жидкости изъяты из оборота.Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области принимаются меры в отношении производителей вышеуказанной продукции - ООО «Альфа Хим Групп» и ООО «Арт-центр».В случае выявления в торговой сети вышеуказанных стеклоомывающих жидкостей или другой аналогичной подозрительной продукции необходимо позвонить по телефонам горячей линии Управления 8(4742)27-25-98, 74-06-32, 74-06-23, а также 8(4742)27-00-76 (круглосуточно в выходные и праздничные дни). Обратиться с письменным заявлением в Управление Роспотребнадзора по Липецкой области (г. Липецк, ул. Гагарина, д.60а), также обращение можно подать в электронном виде, для чего необходимо на сайте Управления (48.rospotrebnadzor.ru заполнить раздел «Прием обращений граждан».