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НовостиОбщество

Липецкие магазины вновь игнорируют требования о расчистке снега

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12 января 2017 г., 15:33
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Липецкие магазины вновь игнорируют требования о расчистке снега
Фото управления потребительского рынка

За хлебом и колбасой все чаще приходится ходить по сугробам.

Сотрудники управления потребительского рынка и ценовой политики администрации Липецкой области выявили многочисленные нарушения требований о расчистке от снега территорий, закреплённых за магазинами и торговыми точками.

Так, в магазинах на улицах Белана, Замятина, Бехтеева, Белянского сотрудники озаботились только уборкой снега со ступенек, а вот приехать за покупками на автомобиле будет затруднительно: парковки завалены снегом.

Пример того, как не нужно относится к уборке, подал магазин на улице Юнных Натуралистов. Здесь убрали ступеньки, но пандус из-за наледи остается непреодолимым препятствием для покупателей.

Любопытно, что большинство магазинов-нарушителей принадлежат к крупным торговым сетям. Неужели представители сетей считают, что заботиться о покупателях не нужно, ибо клиенты придут к ним и по сугробам?

Теги новости: Снег, уборка, благоустройство.
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Если хочешь быть здоров
12 января 2017 г., 15:54
а лыжи на что?
учите грамматику
12 января 2017 г., 15:52
юнных
хм
12 января 2017 г., 15:52
а чем заняты чинуши или считают доходы, которые им, в виде налогов ,отстегивают липецкие магазины.
Все комментарии (3)
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