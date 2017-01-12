Липецкие магазины вновь игнорируют требования о расчистке снега

Фото управления потребительского рынка

За хлебом и колбасой все чаще приходится ходить по сугробам.

Сотрудники управления потребительского рынка и ценовой политики администрации Липецкой области выявили многочисленные нарушения требований о расчистке от снега территорий, закреплённых за магазинами и торговыми точками.

Так, в магазинах на улицах Белана, Замятина, Бехтеева, Белянского сотрудники озаботились только уборкой снега со ступенек, а вот приехать за покупками на автомобиле будет затруднительно: парковки завалены снегом.

Пример того, как не нужно относится к уборке, подал магазин на улице Юнных Натуралистов. Здесь убрали ступеньки, но пандус из-за наледи остается непреодолимым препятствием для покупателей.

Любопытно, что большинство магазинов-нарушителей принадлежат к крупным торговым сетям. Неужели представители сетей считают, что заботиться о покупателях не нужно, ибо клиенты придут к ним и по сугробам?