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НовостиОбщество

Липчане приглашены на "Поэтический календарь"

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0
12 января 2017 г., 15:28
71
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Липчане приглашены на "Поэтический календарь"

Поэтов вспомнят под гитарные аккорды

Бартеневская библиотека проведет 15 января, в воскресенье, в 15.00 литературно-музыкальный вечер «Твои поэты, Россия!» из цикла «Поэтический календарь», посвященный творчеству Анатолия Жигулина (1 января исполнилось 87 лет со дня рождения) и Николая Рубцова (3 января  исполнился 81 год  со дня рождения), сообщает сайт Централизованной библиотечной системы Липецка.

В программе: творческая биография поэтов, их стихи и песни в исполнении дуэта Алексея и Надежды Бондаренко (вокал, гитара). Ждем вас по адресу: ул. Ленина, д.31 (напротив Детского парка). Вход свободный.



Теги новости: творческий вечер
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