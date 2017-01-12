Липчане приглашены на "Поэтический календарь"

Поэтов вспомнят под гитарные аккорды

Бартеневская библиотека проведет 15 января, в воскресенье, в 15.00 литературно-музыкальный вечер «Твои поэты, Россия!» из цикла «Поэтический календарь», посвященный творчеству Анатолия Жигулина (1 января исполнилось 87 лет со дня рождения) и Николая Рубцова (3 января исполнился 81 год со дня рождения), сообщает сайт Централизованной библиотечной системы Липецка.В программе: творческая биография поэтов, их стихи и песни в исполнении дуэта Алексея и Надежды Бондаренко (вокал, гитара). Ждем вас по адресу: ул. Ленина, д.31 (напротив Детского парка). Вход свободный.