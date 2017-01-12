Липчанин, проигравший букмекерской конторе 100 тысяч рублей, надеется на реванш

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Солидный денежный проигрыш не поколебал веру преданного болельщика в «Ливерпуль».

Вчера мы писали о поклоннике британского «Ливерпуля», который, чтобы доказать преданность своей команде товарищу, рискнул поставить круглую сумму на победу мерсисайдцев в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги в Саутгемптоне.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу… «Саутгемптона», и ставка в 100 тысяч рублей превратилась в чистый доход букмекерской конторы.

- Деньги проиграл немалые, но любовь к команде все равно стоит дороже, - попытался подбодрить самого себя прогнозист-неудачник Алексей К., - Никто из моих знакомый теперь не скажет, что я не готов на жертвы ради «Ливерпуля». Любить «красных» меньше после вчерашнего проигрыша я не стал. Буду ли компенсировать потери? Конечно! Во-первых, будет еще ответный матч Кубка лиги в Ливерпуле, и теперь уже точно наша команда не сдастся какому-то «Саутгемптону». Сделаю ставку на победу «Ливерпуля» - на это раз, может, не 100 тысяч рублей, но довольно внушительную. Потихоньку отыграюсь.

Ответный матч состоится 25 декабря в Ливерпуле а стадионе «Энфилд».