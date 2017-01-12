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НовостиВ России

Школьники потерялись во время урока физкультуры

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0
12 января 2017 г., 15:00
116
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Школьники потерялись во время урока физкультуры

Пришлось вызывать спасателей.

В 16:20(по местному времени, в 12:20 по Москве) в Главное управление МЧС России по Томской области поступила информация о том, что на уроке физкультуры в основной общеобразовательной школе поселка Кисловка Томского района группа из 10 детей и преподаватель ушли на лыжах в лес, сбились с пути и не могут выйти.

Об этом они сами сообщили по телефону. Группа детей обнаружена местными жителями. В поселок для транспортировки детей направлена группа из 1-0 на 4 снегоходах. По состоянию на 17:00 из леса транспортировано 4 ребенка. Медицинская помощь им не требуется.

Всего на месте работали 30 человек, 9 единиц техники. В 17:40 оставшиеся дети и педагог были эвакуированы на снегоходах из леса и доставлены в населенный пункт Кисловка. Состояние здоровья детей удовлетворительное.
Теги новости: ЧП, МЧС
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