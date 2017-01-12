"Русскому Иерусалиму" посвятят кукольное представление

Продолжается проект "Краеведение в ладошках".

Как сообщает пресс-служба управления культуры и туризма Липецкой области, Липецкая областная детская библиотека приглашает детей в возрасте от 9 до 12 лет принять участие в образовательно-игровом занятии «Задонск - город, где звонят колокола».Библиотекари подготовили насыщенную программу: кукольное представление, познавательные игры и исторический экскурс. Небольшой городок на берегу Дона является крупнейшим центром православной культуры. «Русский Иерусалим» со своими монастырями и целебными источниками с давних пор манит толпы паломников. Ребят ожидает интересное знакомство с традициями жителей Задонска. А сказочные персонажи поведают об истории города. В завершение состоится мастер-класс по изготовлению колокольчиков из полимерной глины.Мероприятие пройдет в рамах проекта «Краеведение в ладошках», который реализуется на грантовые средства Фонда М. Прохорова. Основная его цель - создание условий для развития детского краеведения путем вовлечения детей в процесс познания и изучения родного края через игру и творчество с использованием мастер-классов.На занятие необходимо предварительно записаться по телефону: +7 (4742) 22-13-41. Оно состоится 15 января в 12.00.