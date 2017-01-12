Искать:
12
Четверг, 12 января 2017 г.15:57
Авторизация
Для входа используйте аккуант любого из сайтов:
Логин
Пароль
Забыли пароль?
Или войдите через социальные сети
Еще не зарегистрированы ни на одном из сайтов? Зарегистрироваться
Авторизация
Регистрация
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

Фактом авторизации, Вы принимаете условия Пользовательского соглашения и даете своё согласие на обработку персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных Политикой конфиденциальности.
НовостиОбщество

Россияне стали реже покупать авто

Рекомендую
0
12 января 2017 г., 14:46
2
209
Изменить шрифт
Россияне стали реже покупать авто

Продажи новых ТС упали на 11%.

В 2016 году российский рынок новых автомобилей сократился на 11%, сообщает «Ассоциация европейского бизнеса» (АЕБ). За прошлый год в России было продано 1,4 млн новых автомобилей, что на 176,3 тыс. шт. меньше, чем в 2015 году, указывает «Коммерсант».

В тоже время АЕБ прогнозирует рост продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей в 2017 году в России на 4% до 1,48 миллиона штук.

Примерно пятую часть всех проданных в 2016 году в России машин составили автомобили, выпущенные АвтоВАЗом. Как следует из опубликованного в четверг сообщения компании, за год АвтоВАЗ продал в России 266 296 автомобилей, что на 1% (на 2,8 тыс. шт.) меньше, чем в 2015 году. По собственной оценке АвтоВАЗа, доля Lada на российском рынке по итогам года составила 20%, что на 2,2% лучше показателей 2015 года, дополняет РБК.



Теги новости: Автомобиль, рынок, продажа
Версия для печати Вставить в блог
Скопируйте код в ваш блог. Форма будет выглядеть вот так:
Система Orphus
Вставить в блог
Версия для печати

Новости в рубрике

Новости по теме

Липецкий театр отменил тендер на покупку седана
Липецкий театр отменил тендер на покупку седана
11.11.2016 14:32:26
25
2312
В Добринке огнем уничтожена "Лада Приора"
В Добринке огнем уничтожена "Лада Приора"
20.11.2016 17:07:54
3
2064
Липецким чиновникам покупают авто за 2,6 млн рублей
Липецким чиновникам покупают авто за 2,6 млн рублей
30.11.2016 13:13:41
33
4804
Липецким автомобилистам устроят ледовый слалом
Липецким автомобилистам устроят ледовый слалом
06.12.2016 12:31:28
7
1780
Липецкие чиновники к Новому году получат авто за 1,9 млн рублей
Липецкие чиновники к Новому году получат авто за 1,9 млн рублей
12.12.2016 13:42:04
24
2475
Ваши комментарии
Добавить комментарий
жуть
12 января 2017 г., 15:48
реже стали продавать а мы так и хотим хотим хотим
ну тупые
12 января 2017 г., 14:59
у народа денег нет
Все комментарии (2)
2017 © ООО «Курс». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Все права защищены. 
Телефоны редакции: (4742) 35-72-96, 35-72-91, 35-72-92
Адрес редакции: 398059, Липецк, пл. Победы, д. 8, email: boss@gorod48.ru.

Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия.
При любом использовании материалов GOROD48.ru активная ссылка (hyperlink) на источник обязательна.
Если вы обнаружили ошибки в тексте или неточности — сообщите нам о них.
Липецк: новости; справочник Липецка.
По вопросам размещения рекламы на сайте пишите нам на info@pridemedia.ru или свяжитесь с нашим менеджером в Липецке (4742) 74-08-08 и 77-43-95.
Партнеры:
Подписаться на Липецкие новости
Добавить в избранное
Мобильная версия сайта
Реклама

Рейтинг@Mail.ru
Сопровождение и развитие портала - Интаро