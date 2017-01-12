Россияне стали реже покупать авто

Продажи новых ТС упали на 11%.В 2016 году российский рынок новых автомобилей сократился на 11%, сообщает «Ассоциация европейского бизнеса» (АЕБ). За прошлый год в России было продано 1,4 млн новых автомобилей, что на 176,3 тыс. шт. меньше, чем в 2015 году, указывает «Коммерсант».
В тоже время АЕБ прогнозирует рост продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей в 2017 году в России на 4% до 1,48 миллиона штук.
Примерно пятую часть всех проданных в 2016 году в России машин составили автомобили, выпущенные АвтоВАЗом. Как следует из опубликованного в четверг сообщения компании, за год АвтоВАЗ продал в России 266 296 автомобилей, что на 1% (на 2,8 тыс. шт.) меньше, чем в 2015 году. По собственной оценке АвтоВАЗа, доля Lada на российском рынке по итогам года составила 20%, что на 2,2% лучше показателей 2015 года, дополняет РБК.