Вопрос Исаакиевского собора закрыт

Объект останется Петербургу.Собственником Исаакиевского собора остается Санкт-Петербург, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-губернатора города Михаила Мокрецова. Но при этом, Как заявил Мокрецов, в рамках исполнения федерального закона собор передается в безвозмездное пользование Московской патриархии.
Напомним, во вторник губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что принял окончательное решение о передаче Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» Русской православной церкви. Он добавил, что обязательства по содержанию собора в этом случае ложатся на церковь. Однако вчера глава юридической службы Московской патриархии Ксения Чернега заявила «Ъ», что содержание собора и его реставрация — это разные вещи, поэтому церковь рассчитывает на бюджетные субсидии для осуществления реставрационных работ.
Как добавляет телеканал «Санкт-Петербург», вице-губернатор пояснил, что решение о судьбе Исаакиевского собора принято в рамках федерального закона. При этом, вход в храм будет свободным, плату за его посещение взимать, естественно, не собираются. Кроме того, памятник сохранит и все функции музея: там продолжат водить экскурсии, музейную деятельность со временем планируют расширять.
В конце июля 2015 года Петербургская епархия обратилась к городским властям с просьбой передать Исаакиевский собор церкви в безвозмездное пользование. Против идеи выступил глава музейного комплекса Николай Буров, а также ряд деятелей культуры.