На Камчатке скорая не успела спасти пациента из-за автохамов

Скорая помощь не успела приехать к пациенту из-за перекрывшего дорогу автомобиляВ Петропавловске-Камчатском во вторник "скорая" не успела вовремя приехать на вызов к умирающему пациенту из-за перекрывшего дорогу автомобиля, - сообщает РИА Новости в городской станции скорой помощи.
В ходе дорожного конфликта в одном из дворов Петропавловска-Камчатского, автохамы отказались пропустить ехавшую по экстренному вызову машину скорой помощи. На кадрах, опубликованных в СМИ, видно, что мужчина, который сидел на месте пассажира, ведет себя неадекватно, угрожает, даже бросается на медиков. В результате поведения хулиганов медики не успели оказать помощь 21-летнему пациенту, который скончался.
"Бригада доехала до вызова через 13 минут, а могла бы быть на месте и оказывать помощь через 3 минуты, потеряли около 10 минут… Врач констатировал смерть до приезда скорой помощи", — сказал собеседник агентства.
Происшествие вызвало большой общественный резонанс на Камчатке. Жители региона активно обсуждают произошедшее в социальных сетях.