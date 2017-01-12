Искать:
12
Четверг, 12 января 2017 г.14:25
Авторизация
Для входа используйте аккуант любого из сайтов:
Логин
Пароль
Забыли пароль?
Или войдите через социальные сети
Еще не зарегистрированы ни на одном из сайтов? Зарегистрироваться
Авторизация
Регистрация
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

Фактом авторизации, Вы принимаете условия Пользовательского соглашения и даете своё согласие на обработку персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных Политикой конфиденциальности.
НовостиВ России

На Камчатке скорая не успела спасти пациента из-за автохамов

Рекомендую
0
12 января 2017 г., 13:39
107
Изменить шрифт
На Камчатке скорая не успела спасти пациента из-за автохамов

Скорая помощь не успела приехать к пациенту из-за перекрывшего дорогу автомобиля

В Петропавловске-Камчатском во вторник "скорая" не успела вовремя приехать на вызов к умирающему пациенту из-за перекрывшего дорогу автомобиля, - сообщает РИА Новости в городской станции скорой помощи.

В ходе дорожного конфликта в одном из дворов Петропавловска-Камчатского, автохамы отказались пропустить ехавшую по экстренному вызову машину скорой помощи. На кадрах, опубликованных в СМИ, видно, что мужчина, который сидел на месте пассажира, ведет себя неадекватно, угрожает, даже бросается на медиков. В результате поведения хулиганов медики не успели оказать помощь 21-летнему пациенту, который скончался. 

"Бригада доехала до вызова через 13 минут, а могла бы быть на месте и оказывать помощь через 3 минуты, потеряли около 10 минут… Врач констатировал смерть до приезда скорой помощи", — сказал собеседник агентства.

Происшествие вызвало большой общественный резонанс на Камчатке. Жители региона активно обсуждают произошедшее в социальных сетях.
Версия для печати Вставить в блог
Скопируйте код в ваш блог. Форма будет выглядеть вот так:
Система Orphus
Вставить в блог
Версия для печати

Новости в рубрике

Популярные новости

Школы Липецка 9 января начинают работу
Школы Липецка 9 января начинают работу
06.01.2017 21:01:57
80
22370
20-летний студент свел счеты с жизнью
20-летний студент свел счеты с жизнью
05.01.2017 09:28:50
74
20461
По уточненным данным в аварии на елецкой трассе столкнулись шесть автомобилей
По уточненным данным в аварии на елецкой трассе столкнулись шесть автомобилей
07.01.2017 13:41:18
31
19386
Покалеченный в ДТП в Липецкой области парень рассказал о путешествии на тот свет
Покалеченный в ДТП в Липецкой области парень рассказал о путешествии на тот свет
08.01.2017 15:15:29
35
17494
В Липецке раскрыто убийство продавщицы с Центрального рынка
В Липецке раскрыто убийство продавщицы с Центрального рынка
05.01.2017 10:38:01
37
15544
Ваши комментарии
Добавить комментарий
2017 © ООО «Курс». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Все права защищены. 
Телефоны редакции: (4742) 35-72-96, 35-72-91, 35-72-92
Адрес редакции: 398059, Липецк, пл. Победы, д. 8, email: boss@gorod48.ru.

Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия.
При любом использовании материалов GOROD48.ru активная ссылка (hyperlink) на источник обязательна.
Если вы обнаружили ошибки в тексте или неточности — сообщите нам о них.
Липецк: новости; справочник Липецка.
По вопросам размещения рекламы на сайте пишите нам на info@pridemedia.ru или свяжитесь с нашим менеджером в Липецке (4742) 74-08-08 и 77-43-95.
Партнеры:
Подписаться на Липецкие новости
Добавить в избранное
Мобильная версия сайта
Реклама

Рейтинг@Mail.ru
Сопровождение и развитие портала - Интаро