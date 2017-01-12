31-летнего липчанина будут судить за изнасилование 14-летней падчерицы

Следственными органами СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя Липецка, обвиняемого в сексуальном насилии и развращении 14-летней падчерицы. Его действия следствием квалифицированы по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера), п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование), ч. 3 ст. 134 УК РФ (половое сношение), ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия).

По данным следствия, обвиняемый на протяжении трех лет совершал в отношении падчерицы преступления против её половой неприкосновенности. Развращать школьницу он стал, когда девочке едва исполнилось 11 лет. Сексуальное насилие происходило систематически во время отсутствия матери потерпевшей и продолжалось до тех пор, пока школьница не осмелилась рассказать о происходящем родственникам, которые и обратились в правоохранительные органы.В ходе расследования обвиняемый признался в содеянном. На время предварительного следствия он был заключен под стражу. В настоящее время собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.Кроме этого следствием проанализированы условия и обстоятельства, способствовавшие совершению длительного сексуального насилия школьницы, в связи с чем по месту её учебы, а также в компетентные органы системы профилактики внесены представления об устранении недостатков в работе должностных лиц и усилении профилактических мер, в том числе в отношении семей, в которых один из родителей является не родным.Преступления против половой неприкосновенности малолетних отнесены законом к категории особо тяжких преступлений, за которые УК РФ предусмотрено максимальное наказание до 20 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.