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НовостиПроисшествия

31-летнего липчанина будут судить за изнасилование 14-летней падчерицы

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12 января 2017 г., 13:20
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31-летнего липчанина будут судить за изнасилование 14-летней падчерицы

Следственными органами СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя Липецка, обвиняемого в сексуальном насилии и развращении 14-летней падчерицы. Его действия следствием квалифицированы по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера), п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование), ч. 3 ст. 134 УК РФ (половое сношение), ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия).

По данным следствия, обвиняемый на протяжении трех лет совершал в отношении падчерицы преступления против её половой неприкосновенности. Развращать школьницу он стал, когда девочке едва исполнилось 11 лет. Сексуальное насилие происходило систематически во время отсутствия матери потерпевшей и продолжалось до тех пор, пока школьница не осмелилась рассказать о происходящем родственникам, которые и обратились в правоохранительные органы.  

В ходе расследования обвиняемый признался в содеянном. На время предварительного следствия он был заключен под стражу. В настоящее время собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

Кроме этого следствием проанализированы условия и обстоятельства, способствовавшие совершению длительного сексуального насилия школьницы, в связи с чем по месту её учебы, а также в компетентные органы системы профилактики внесены представления об устранении недостатков в работе должностных лиц и усилении профилактических мер, в том числе в отношении семей, в которых один из родителей является не родным.  

Преступления против половой неприкосновенности малолетних отнесены законом к категории особо тяжких преступлений, за которые УК РФ предусмотрено максимальное наказание до 20 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.
Теги новости: изнасилование
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Липа
12 января 2017 г., 14:20
Если девочка не рассказывала, как мать должна была узнать? Камеры ставить в квартире? Это тоже самое, что многие не знают долгое время об изменах своих мужей. Как узнать то?
!
12 января 2017 г., 14:03
Когда же за одно и матерей будут с этими извращенцами судть.
алексей
12 января 2017 г., 14:02
Отрезать яйца этой твари и под шконку загнать ле на 20!
Все комментарии (11)
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