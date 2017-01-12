«Фанфурики» ушли в ночь

В Липецке практически невозможно купить лосьоны «двойного назначения».

Сегодня в Липецке представители Общероссийского народного фронта провели совместный с контролирующими органами рейд поиску торговцев так называемыми «фанфуриками».Постановление главного санитарного врача области «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией» запретило продажу косметических лосьонов. Однако, в специально созданной группе «Суррогату НЕТ в Липецкой области» в одной из социальных сетей липчане оставляли информацию о точках торговли лосьенами. Всего за несколько недель в ОНФ поступило более ста сообщений. Исходя из них, был выстроен маршрут.Первым в списке стоял киоск на пересечении улиц Космонавтов и Циолковского. Его уже неоднократно проверяли контролирующие органы. Видимо поэтому на окне киоска красуется объявление, что до 26 января лосьонов в продаже нет, а место них на витрине стоял тройной одеколон. Он, по словам специалистов из управления потребительского рынка, под санкции не попал.Не продали «фанфурики» ни в киоске у остановки «8 микрорайон», ни в районе Опытной станции, ни в киоске напротив ТРЦ «Малибу», хотя в списках эти места значились. На какие только ухищрения не шли проверяющие. Журналисты с гремящей мелочью от трясущихся рук и взъерошенными волосами умоляли продать «Вита-септ». Даже один из местных жителей явно помятого вида пришел на помощь в районе 7 микрорайона. Но все было напрасно.- Здесь уже два дня не продают, и у «Звездного» в киосках ничего нет, - рассказывал «агент» по имени Антон.- Как же вы тогда выходите из ситуации, - спросили мы Антона.- Мы уже сами второй день за водкой в гаражи ходим, - вздыхая, ответил бедолага. - Говорят, остались еще какие-то киоски, но там можно купить только ночью, и если тебя уже там знают. Либо нужно назвать пароль.Тенденцию, которую мы сегодня увидели, стала распространенной. Полицейские и чиновники говорят, что во многих киосках уже проходили проверки с контрольными закупками, и даже по несколько раз. Поэтому предприниматели решили не рисковать лишний раз и перестали вести торговлю. Но часть из них все же ушла в тень.- Проверка показала, что закон исполняется полностью, - отметил руководитель рабочий группы «Общество и власть» регионального отделения ОНФ в Липецкой области Андрей Плотников. – А что касается торговли ночью, то такие факты нужно еще установить.