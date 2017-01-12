Искать:
12
Четверг, 12 января 2017 г.14:25
Авторизация
Для входа используйте аккуант любого из сайтов:
Логин
Пароль
Забыли пароль?
Или войдите через социальные сети
Еще не зарегистрированы ни на одном из сайтов? Зарегистрироваться
Авторизация
Регистрация
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

Фактом авторизации, Вы принимаете условия Пользовательского соглашения и даете своё согласие на обработку персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных Политикой конфиденциальности.
НовостиОбщество

«Фанфурики» ушли в ночь

Рекомендую
1
12 января 2017 г., 13:09
7
591
Изменить шрифт
«Фанфурики» ушли в ночь

В Липецке практически невозможно купить лосьоны «двойного назначения».

Сегодня в Липецке представители Общероссийского народного фронта провели совместный с контролирующими органами рейд поиску торговцев так называемыми «фанфуриками».

Постановление главного санитарного врача области  «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией» запретило продажу косметических лосьонов. Однако, в специально созданной группе «Суррогату НЕТ в Липецкой области» в одной из социальных сетей  липчане оставляли информацию о точках торговли лосьенами. Всего за несколько недель в ОНФ поступило более ста сообщений. Исходя из них, был выстроен маршрут.

Первым в списке стоял киоск на пересечении улиц Космонавтов и Циолковского. Его уже неоднократно проверяли контролирующие органы. Видимо поэтому на окне киоска красуется объявление, что до 26 января лосьонов в продаже нет, а место них на витрине стоял тройной одеколон. Он, по словам специалистов из управления потребительского рынка, под санкции не попал.

Не продали «фанфурики» ни в киоске у остановки «8 микрорайон», ни в районе Опытной станции, ни в киоске напротив ТРЦ «Малибу», хотя в списках эти места значились. На какие только ухищрения не шли проверяющие. Журналисты с гремящей мелочью от трясущихся рук и взъерошенными волосами умоляли продать «Вита-септ». Даже один из местных жителей явно помятого вида пришел на помощь в районе 7 микрорайона. Но все было напрасно.

- Здесь уже два дня не продают, и у «Звездного» в киосках ничего нет, - рассказывал «агент» по имени Антон.

- Как же вы тогда выходите из ситуации, - спросили мы Антона.

- Мы уже сами второй день за водкой в гаражи ходим, - вздыхая, ответил бедолага. - Говорят, остались еще какие-то киоски, но там можно купить только ночью, и если тебя уже там знают. Либо нужно назвать пароль.

Тенденцию, которую мы сегодня увидели, стала распространенной. Полицейские и чиновники говорят, что во многих киосках уже проходили проверки с контрольными закупками, и даже по несколько раз. Поэтому предприниматели решили не рисковать лишний раз и перестали вести торговлю. Но часть из них все же ушла в тень.

- Проверка показала, что закон исполняется полностью, - отметил руководитель рабочий группы «Общество и власть» регионального отделения ОНФ в Липецкой области Андрей Плотников. – А что касается торговли ночью, то такие факты нужно еще установить.
Теги новости: суррогат
Версия для печати Вставить в блог
Скопируйте код в ваш блог. Форма будет выглядеть вот так:
Система Orphus
Вставить в блог
Версия для печати

Новости в рубрике

Новости по теме

В Липецке вынесен приговор торговке суррогатным алкоголем
В Липецке вынесен приговор торговке суррогатным алкоголем
16.10.2015 15:19:08
22
2072
Полиция сорвала поминки в Липецкой области
Полиция сорвала поминки в Липецкой области
12.01.2016 15:42:40
28
18523
Липчанка отработает 400 часов за торговлю суррогатом
Липчанка отработает 400 часов за торговлю суррогатом
07.06.2016 10:01:15
7
1861
Ельчанка поила приятеля отравой
Ельчанка поила приятеля отравой
28.09.2016 09:25:50
2
1971
Суррогатный алкоголь совсем исчезает из магазинов?
Суррогатный алкоголь совсем исчезает из магазинов?
05.12.2016 19:36:05
25
1854
Ваши комментарии
Добавить комментарий
житель
12 января 2017 г., 14:16
Дурашки,не там ищите!!!по дороге в советский овд в гаражный кооператив зайдите,там вам на выбор шо хошь мредложат....
Алкан
12 января 2017 г., 13:56
куда дели боярышник? я протестую я объявляю голодовку
страна ждёт героев
12 января 2017 г., 13:53
А опять рождаются Андреи Плотниковы.
Все комментарии (7)
2017 © ООО «Курс». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Все права защищены. 
Телефоны редакции: (4742) 35-72-96, 35-72-91, 35-72-92
Адрес редакции: 398059, Липецк, пл. Победы, д. 8, email: boss@gorod48.ru.

Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия.
При любом использовании материалов GOROD48.ru активная ссылка (hyperlink) на источник обязательна.
Если вы обнаружили ошибки в тексте или неточности — сообщите нам о них.
Липецк: новости; справочник Липецка.
По вопросам размещения рекламы на сайте пишите нам на info@pridemedia.ru или свяжитесь с нашим менеджером в Липецке (4742) 74-08-08 и 77-43-95.
Партнеры:
Подписаться на Липецкие новости
Добавить в избранное
Мобильная версия сайта
Реклама

Рейтинг@Mail.ru
Сопровождение и развитие портала - Интаро