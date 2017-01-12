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НовостиОбщество

На «мозги» администрации Липецкой области потратят 21 млн рублей

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12 января 2017 г., 12:59
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На «мозги» администрации Липецкой области потратят 21 млн рублей

Деньги нужны на развитие специальной системы.

Управление по размещению государственного заказа региона объявило два тендера на выполнение работ по усовершенствованию информационно-аналитической системы администрации Липецкой области. На эти цели решили потратить 21 млн рублей.

Первый тендер стоимостью 11,5 млн рублей предполагает работы по развитию системы, а еще 9,5 млн уйдет на модернизацию и сопровождение. Развитию подлежат комплекс отраслевых тематических подсистем информационно-аналитической системы администрации Липецкой области и центральное хранилище ее данных, которое обеспечивает хранение официальной статистической информации более чем по 1200 показателям. Развитие отраслевых и тематических подсистем информационно-аналитической системы администрации Липецкой области, а также разработка новых отраслевых подсистем должны повысить уровень информационного взаимодействия в органах государственной власти, а также степень оперативности сбора данных и аналитической обработки в процессе принятия управленческих решений. Для реализации планов будет создана серия специальных отделов систем, в том числе «Антикоррупционная деятельность».

Срок гарантии на работы составит не менее года с момента сдачи проекта. Работу специалистов оплатит бюджет Липецкой области.
Теги новости: Тендер, модернизация
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Ваши комментарии
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алексей
12 января 2017 г., 14:05
Выходит так,что своих мозгов не хватает??? Куда смотрит губернатор??? Ах,дааа,он и сам безмозговый...только врать и ворлвать умеет!
Новая забава
12 января 2017 г., 13:59
По распилу бюджета. Других проблем нет.
митяй
12 января 2017 г., 13:27
Очередной распил бабла,что только не придумают!
Все комментарии (7)
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