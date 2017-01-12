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НовостиОбщество

В Липецкой области подкармливают диких животных

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1
12 января 2017 г., 12:54
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В Липецкой области подкармливают диких животных

Сельхозпроизводители Липецкой области в зимнее время активно помогают диким животным кормами.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецкой области, с начала зимы в зоологические заказники для копытных уже вывезено около 400 тонн корнеплодов. Еще около 300 тонн моркови подготовили для лесных жителей в хлевенском хозяйстве «Москва-на-Дону», 70 тонн овощей в Яманский заказник отправило елецкое сельхозпредприятие «Колос». Мелкую и дробленую сахарную свеклу, отходы производства готовят и свеклоперерабатывающие предприятия.

Зимой для копытных не менее важны и минеральные корма. Чтобы сохранить здоровье представителей фауны, егери раскладывают по кормушкам специальные брикеты из соли, глины и монофосфата кальция. С осени закуплено около 200 тонн ячменя и кукурузы, вывозят в леса и сено.

Согласно подсчетам специалистов, на территории Липецкой области насчитывается около 1 тысячи косуль, около 300 оленей, 200 лосей. Нередкие гости на лесных откормочных площадках – все виды птиц, зайцы и белки.  
Теги новости: дикие животные
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крик души
12 января 2017 г., 13:48
В Краснодарском крае это пережили ещё в 2012-ом, сейчас поголовье кабана только начало возрождаться. Спасибо господину Ткачеву.
Охотник48
12 января 2017 г., 13:40
Передохли кабаны, их в счет уже не берут, под эту марку истребили домашнее поголовье свиней. Для царства -государства нашего ЛПХ вредители. Нормальное мясо сами едят, да и ещё продают не облагаясь налогом. Мы Чернь, халдеи для правителей, которых нужно гнабить.
Свиновод Вотруба
12 января 2017 г., 13:18
А кабанов сколько? Или всех "хоспода" уже постреляли?
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