В Липецкой области подкармливают диких животных

Сельхозпроизводители Липецкой области в зимнее время активно помогают диким животным кормами.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецкой области, с начала зимы в зоологические заказники для копытных уже вывезено около 400 тонн корнеплодов. Еще около 300 тонн моркови подготовили для лесных жителей в хлевенском хозяйстве «Москва-на-Дону», 70 тонн овощей в Яманский заказник отправило елецкое сельхозпредприятие «Колос». Мелкую и дробленую сахарную свеклу, отходы производства готовят и свеклоперерабатывающие предприятия.Зимой для копытных не менее важны и минеральные корма. Чтобы сохранить здоровье представителей фауны, егери раскладывают по кормушкам специальные брикеты из соли, глины и монофосфата кальция. С осени закуплено около 200 тонн ячменя и кукурузы, вывозят в леса и сено.Согласно подсчетам специалистов, на территории Липецкой области насчитывается около 1 тысячи косуль, около 300 оленей, 200 лосей. Нередкие гости на лесных откормочных площадках – все виды птиц, зайцы и белки.