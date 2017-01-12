Искать:
12
Четверг, 12 января 2017 г.14:25
Авторизация
Для входа используйте аккуант любого из сайтов:
Логин
Пароль
Забыли пароль?
Или войдите через социальные сети
Еще не зарегистрированы ни на одном из сайтов? Зарегистрироваться
Авторизация
Регистрация
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

Фактом авторизации, Вы принимаете условия Пользовательского соглашения и даете своё согласие на обработку персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных Политикой конфиденциальности.
НовостиОбщество

В сражении за 9-летнюю девочку поставлена точка

Рекомендую
1
12 января 2017 г., 12:43
8
1296
Изменить шрифт
В сражении за 9-летнюю девочку поставлена точка

Ребенка оставили в той семье, где она воспитывалась.

Как сообщила GOROD48 начальник отдела опеки и попечительства - заместитель руководителя Управления образования и науки Липецкой области Ирина Головлева, в вопросе об опекунстве над 9-летней девочкой из Добровского района поставлена точка - ребенка отдали в ту семью, где она воспитывалась ранее. Опекуном стала неродная тетя девочки.

Напомним, три опекуна боролись за ребёнка, оставшегося без родителей. Девочка, которой сейчас 9 лет, в возрасте 6 месяцев была взята из Дома малютки под опеку женщиной, у которой было двое взрослых сыновей. Со своим мужем и отцом мальчиков женщина на момент оформления опекунства над девочкой уже развелась. Но после развода мужчина и женщина всё равно продолжали видеться, хоть и не оформили вновь свои отношения.

Недавно женщина-опекун девочки сначала впала в кому и спустя некоторое время умерла. Девочку изъяли из семьи уже в момент комы женщины. Когда опекуна девочки не стало, власти начали решать дальнейшую судьбу ребёнка.

Опекунство над девочкой хотели оформить сестра сожителя (или бывшего мужа) умершей. У этой тёти — две взрослые дочери, которые живут отдельно, нормальные условия, но женщине в этом году будет 55 — а это слишком большой возраст для опекуна.

Старший брат девочки (но юридически он ей тоже никто), ему 24 года, тоже хотел стать опекуном. Но он пока ещё учится, нигде не работает, только собирается открыть ИП…

Третим претендентом на девочку была совершенно посторонняя молодая обеспеченная семья. Причем опекунский совет встал на ее сторону, но, возможно, из-за шумихи в СМИ, поднятой родственниками - а брат даже начал сбор подписей в соцсетях - ребенка оставили со знакомыми девочке людьми.
Версия для печати Вставить в блог
Скопируйте код в ваш блог. Форма будет выглядеть вот так:
Система Orphus
Вставить в блог
Версия для печати

Новости в рубрике

Популярные новости

Школы Липецка 9 января начинают работу
Школы Липецка 9 января начинают работу
06.01.2017 21:01:57
80
22361
20-летний студент свел счеты с жизнью
20-летний студент свел счеты с жизнью
05.01.2017 09:28:50
74
20424
По уточненным данным в аварии на елецкой трассе столкнулись шесть автомобилей
По уточненным данным в аварии на елецкой трассе столкнулись шесть автомобилей
07.01.2017 13:41:18
31
19352
Покалеченный в ДТП в Липецкой области парень рассказал о путешествии на тот свет
Покалеченный в ДТП в Липецкой области парень рассказал о путешествии на тот свет
08.01.2017 15:15:29
35
17476
В Липецке раскрыто убийство продавщицы с Центрального рынка
В Липецке раскрыто убийство продавщицы с Центрального рынка
05.01.2017 10:38:01
37
15512
Ваши комментарии
Добавить комментарий
ЛЕСНИК
12 января 2017 г., 13:55
Так и не понятно, кто-либо из знающих соседей может дать оценку решения опеки? Хорошее ли решение для девочки???
ЛЕСНИК
12 января 2017 г., 13:53
Так и не понятно, кто-либо из знающих соседей может дать оценку решения опеки? Хорошее ли решение для девочки????
...
12 января 2017 г., 13:40
Я не знаю участников этой истории. Но, к сожалению, очень часто над детьми устанавливают опеку из-за денег. Много случаев, когда дети, чуть повзрослев, уходят от таких опекунов, понимая, что им нужны не они, а деньги.
Будем надеяться, что это другой случай, и решение об оставлении девочки принято не в угоду толпе, которая пошумела и забыла, а в интересах ребенка. Искренне и от всей души желаю девочке счастья, чтобы ее действительно любили и смогли хоть немного заменить родителей.
Все комментарии (8)
2017 © ООО «Курс». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Все права защищены. 
Телефоны редакции: (4742) 35-72-96, 35-72-91, 35-72-92
Адрес редакции: 398059, Липецк, пл. Победы, д. 8, email: boss@gorod48.ru.

Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия.
При любом использовании материалов GOROD48.ru активная ссылка (hyperlink) на источник обязательна.
Если вы обнаружили ошибки в тексте или неточности — сообщите нам о них.
Липецк: новости; справочник Липецка.
По вопросам размещения рекламы на сайте пишите нам на info@pridemedia.ru или свяжитесь с нашим менеджером в Липецке (4742) 74-08-08 и 77-43-95.
Партнеры:
Подписаться на Липецкие новости
Добавить в избранное
Мобильная версия сайта
Реклама

Рейтинг@Mail.ru
Сопровождение и развитие портала - Интаро