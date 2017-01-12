В сражении за 9-летнюю девочку поставлена точка

Ребенка оставили в той семье, где она воспитывалась.

Как сообщила GOROD48 начальник отдела опеки и попечительства - заместитель руководителя Управления образования и науки Липецкой области Ирина Головлева, в вопросе об опекунстве над 9-летней девочкой из Добровского района поставлена точка - ребенка отдали в ту семью, где она воспитывалась ранее. Опекуном стала неродная тетя девочки.Напомним, три опекуна боролись за ребёнка, оставшегося без родителей. Девочка, которой сейчас 9 лет, в возрасте 6 месяцев была взята из Дома малютки под опеку женщиной, у которой было двое взрослых сыновей. Со своим мужем и отцом мальчиков женщина на момент оформления опекунства над девочкой уже развелась. Но после развода мужчина и женщина всё равно продолжали видеться, хоть и не оформили вновь свои отношения.Недавно женщина-опекун девочки сначала впала в кому и спустя некоторое время умерла. Девочку изъяли из семьи уже в момент комы женщины. Когда опекуна девочки не стало, власти начали решать дальнейшую судьбу ребёнка.Опекунство над девочкой хотели оформить сестра сожителя (или бывшего мужа) умершей. У этой тёти — две взрослые дочери, которые живут отдельно, нормальные условия, но женщине в этом году будет 55 — а это слишком большой возраст для опекуна.Старший брат девочки (но юридически он ей тоже никто), ему 24 года, тоже хотел стать опекуном. Но он пока ещё учится, нигде не работает, только собирается открыть ИП…Третим претендентом на девочку была совершенно посторонняя молодая обеспеченная семья. Причем опекунский совет встал на ее сторону, но, возможно, из-за шумихи в СМИ, поднятой родственниками - а брат даже начал сбор подписей в соцсетях - ребенка оставили со знакомыми девочке людьми.