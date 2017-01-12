Вечная пробка рассосётся?

Над решением транспортной проблемы на перекрестке Космонавтов-Циолковского трудятся в Перми.«Агентство дорожной информации РАДАР» сообщило GOROD48 о том, что занимается вопросом разработки проекта по повышению эффективности пересечения улиц Космонавтов и Циолковского в Липецке. Выполнение работ по оценке ситуации на транспортной развязке в пермской компании идет по просьбе администрации Липецка. И бесплатно.
Пока в компании готова оценка существующей ситуации на транспортной развязке. В специально подготовленный ролик включены съемки с квадрокоптера и моделирование положения дел на перекрестке в электронной версии. Следующий шаг — представление рекомендации для того, чтобы разгрузить пересечение улиц.
- Оценивая ситуацию именно здесь, можно сказать, что существующее положение стоп-линий и пешеходных переходов не способствует эффективному транспортному потоку, а замедляет движение, - уточнили в «Агентстве дорожной информации РАДАР». - Для того, чтобы ускорить пересечение участка и транспортом, и пешеходами, стоит пересмотреть положение стоп-линий и приблизить к ним «зебры». Кроме того, отдельная работа предстоит и со светофорами. Есть проблема и в отложенном повороте направо. Но все это решаемо без ущерба для интересов всех участников дорожного движения.
В организации уточнили, что жестких сроков сдачи проекта перед ними не стоит. Так что модель эффективного перекрестка в Липецке будет презентована по мере готовности.