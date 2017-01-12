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НовостиОбщество

Вечная пробка рассосётся?

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12 января 2017 г., 12:28
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Вечная пробка рассосётся?

Над решением транспортной проблемы на перекрестке Космонавтов-Циолковского трудятся в Перми.

«Агентство дорожной информации РАДАР» сообщило GOROD48 о том, что занимается вопросом разработки проекта по повышению эффективности пересечения улиц Космонавтов и Циолковского в Липецке. Выполнение работ по оценке ситуации на транспортной развязке в пермской компании идет по просьбе администрации Липецка. И бесплатно.

Пока в компании готова оценка существующей ситуации на транспортной развязке. В специально подготовленный ролик включены съемки с квадрокоптера и моделирование положения дел на перекрестке в электронной версии. Следующий шаг — представление рекомендации для того, чтобы разгрузить пересечение улиц.


- Оценивая ситуацию именно здесь, можно сказать, что существующее положение стоп-линий и пешеходных переходов не способствует эффективному транспортному потоку, а замедляет движение, - уточнили в «Агентстве дорожной информации РАДАР». - Для того, чтобы ускорить пересечение участка и транспортом, и пешеходами, стоит пересмотреть положение стоп-линий и приблизить к ним «зебры». Кроме того, отдельная работа предстоит и со светофорами. Есть проблема и в отложенном повороте направо. Но все это решаемо без ущерба для интересов всех участников дорожного движения.

В организации уточнили, что жестких сроков сдачи проекта перед ними не стоит. Так что модель эффективного перекрестка в Липецке будет презентована по мере готовности.
Теги новости: Перекресток, дорога, пробка
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Хельга
12 января 2017 г., 12:53
На второстепенной дороге ( вдоль лесопарка ДК) поставить знак *кирпич*, чтобы умники не усугубляли пробку (от ДК до рельс). Некоторые , особо одаренные, пересекают так главную дорогу: проезжают по второстепенным дорогам и двойная сплошная им не помеха, когда ГБДД рядом нет.
Щинторг
12 января 2017 г., 12:50
Кольца уже давно нет!
нет
12 января 2017 г., 12:45
Когда у нас в Липецке появятся свои умные головы ??? Только воровать и научились! Жемчужина!!!!
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