Вечная пробка рассосётся?

Над решением транспортной проблемы на перекрестке Космонавтов-Циолковского трудятся в Перми.

«Агентство дорожной информации РАДАР» сообщило GOROD48 о том, что занимается вопросом разработки проекта по повышению эффективности пересечения улиц Космонавтов и Циолковского в Липецке. Выполнение работ по оценке ситуации на транспортной развязке в пермской компании идет по просьбе администрации Липецка. И бесплатно.Пока в компании готова оценка существующей ситуации на транспортной развязке. В специально подготовленный ролик включены съемки с квадрокоптера и моделирование положения дел на перекрестке в электронной версии. Следующий шаг — представление рекомендации для того, чтобы разгрузить пересечение улиц.- Оценивая ситуацию именно здесь, можно сказать, что существующее положение стоп-линий и пешеходных переходов не способствует эффективному транспортному потоку, а замедляет движение, - уточнили в «Агентстве дорожной информации РАДАР». - Для того, чтобы ускорить пересечение участка и транспортом, и пешеходами, стоит пересмотреть положение стоп-линий и приблизить к ним «зебры». Кроме того, отдельная работа предстоит и со светофорами. Есть проблема и в отложенном повороте направо. Но все это решаемо без ущерба для интересов всех участников дорожного движения.В организации уточнили, что жестких сроков сдачи проекта перед ними не стоит. Так что модель эффективного перекрестка в Липецке будет презентована по мере готовности.