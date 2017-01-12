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НовостиОбщество

Липчане снова смогут рассказать о героях нашего города

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0
12 января 2017 г., 12:19
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Липчане снова смогут рассказать о героях нашего города

В Липецке в очередной раз стартует организованный мэрией патриотический проект «Герои нашего города».

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, всем желающим предлагается написать небольшое эссе о современниках, достойных быть образцом для живущих и будущих поколений. Прислать свою историю можно с 20 января по 1 марта на e-mail: kolibelskaya-ov@cominfo.lipetsk.ru с пометкой «для проекта «Герои нашего города». Редакция официального сайта мэрии lipetskcity.ru рассмотрит все материалы, а присланные истории опубликует в специальном разделе.

Наличие фотографий, иллюстрирующих боевой или трудовой путь приветствуется.

По традиции проект завершится интернет-голосованием, которое пройдет на официальном сайте города Липецка с 1 по 10 мая. Подведение итогов и торжественная церемония награждения участников состоится 15 мая. Победитель интернет-голосования выдвигается администрацией областного центра на соискание звания «Почетный гражданин города Липецка» в 2017 году.
Теги новости: конкурс
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опять
12 января 2017 г., 12:51
пешков
Нет
12 января 2017 г., 12:49
ЛИСАКОНОВ!!!!! Как он храбро продолжает разваливать ЖКХ города !!1
Сергей 13
12 января 2017 г., 12:26
Ну откуда у нас современники-герои,кроме Королёва,Гулевского и иже с ними.Их коллегам обширное поле для деятельности.Ну и Лисин,конечно,это как работать нужно,чтобы на покупку НЛМК хватило?
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