Липчане снова смогут рассказать о героях нашего города

В Липецке в очередной раз стартует организованный мэрией патриотический проект «Герои нашего города».Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, всем желающим предлагается написать небольшое эссе о современниках, достойных быть образцом для живущих и будущих поколений. Прислать свою историю можно с 20 января по 1 марта на e-mail: kolibelskaya-ov@cominfo.lipetsk.ru с пометкой «для проекта «Герои нашего города». Редакция официального сайта мэрии lipetskcity.ru рассмотрит все материалы, а присланные истории опубликует в специальном разделе.
Наличие фотографий, иллюстрирующих боевой или трудовой путь приветствуется.
По традиции проект завершится интернет-голосованием, которое пройдет на официальном сайте города Липецка с 1 по 10 мая. Подведение итогов и торжественная церемония награждения участников состоится 15 мая. Победитель интернет-голосования выдвигается администрацией областного центра на соискание звания «Почетный гражданин города Липецка» в 2017 году.