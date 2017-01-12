В Липецке остановили продажу активов завода «Свободный Сокол»

Из-за жалобы налоговой инспекции.Управление федеральной антимонопольной службы по Липецкой области приняло решение приостановить электронный аукцион по продаже активов местного завода «Свободный Сокол». Это связано в поступлением жалобы от местной налоговой инспекции.
- Жалоба от управления федеральной налоговой службысостоит в том, что заявитель полагает, что организатор торгов ООО «Бизнес клуб «Империум» при проведении открытого конкурса по продаже имущества, принадлежащего ОАО «ЛМЗ «Свободный сокол», указал недостоверную информацию о форме представления предложений о цене, - поясняют в УФАС по Липецкой области.
В связи с этим организатор торгов теперь не имеет права заключить договоры на активы до рассмотрения жалобы. Оценка заявления намечена на 17 января.
Напомним, что с молотка в рамках банкротства предприятия планируют пустить два лота. Первый состоит из 1 287 наименований. В него входят объекты недвижимости, оборудование, движимое имущество, доля в уставном капитале, патенты, товарный знак, право аренды на земельные участки. Часть имущества является предметом залога. Все это оценили в 2,8 млрд рублей. Еще в 55 млн рублей оценен второй лот. Здесь объединили 90 наименований, относящихся к социально-значимым объектам. Именно этот лот и послужил причиной для жалобы налоговой инспекции.