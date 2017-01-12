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НовостиОбщество

В Липецке остановили продажу активов завода «Свободный Сокол»

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12 января 2017 г., 11:30
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В Липецке остановили продажу активов завода «Свободный Сокол»

Из-за жалобы налоговой инспекции.

Управление федеральной антимонопольной службы по Липецкой области приняло решение приостановить электронный аукцион по продаже активов местного завода «Свободный Сокол». Это связано в поступлением жалобы от местной налоговой инспекции.

- Жалоба от управления федеральной налоговой службысостоит в том, что заявитель полагает, что организатор торгов ООО «Бизнес клуб «Империум» при проведении открытого конкурса по продаже имущества, принадлежащего ОАО «ЛМЗ «Свободный сокол», указал недостоверную информацию о форме представления предложений о цене, - поясняют в УФАС по Липецкой области.

В связи с этим организатор торгов теперь не имеет права заключить договоры на активы до рассмотрения жалобы. Оценка заявления намечена на 17 января.

Напомним, что с молотка в рамках банкротства предприятия планируют пустить два лота. Первый состоит из 1 287 наименований. В него входят объекты недвижимости, оборудование, движимое имущество, доля в уставном капитале, патенты, товарный знак, право аренды на земельные участки. Часть имущества является предметом залога. Все это оценили в 2,8 млрд рублей. Еще в 55 млн рублей оценен второй лот. Здесь объединили 90 наименований, относящихся к социально-значимым объектам. Именно этот лот и послужил причиной для жалобы налоговой инспекции.
Теги новости: Жалоба, аукцион
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а че
12 января 2017 г., 12:34
а может его просто снести,а на его месте поставить памятник демократии.
добрый день ёпть
12 января 2017 г., 12:25
ага..тормознули, чтобы кто то из своих прикупил 2 лот?..чисто по липецки..и нет там оснований для жалобы с налоговой
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