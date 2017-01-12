Россияне не спешат скупать валюту, не смотря на низкие курсы доллара и евро.
Таковы результаты опроса десяти крупнейших банков, проведенного газетой «Известия».
«Сегодняшнее поведение сограждан говорит о росте доверия к рублю», — заявила аналитик банка «Российский капитал» Анастасия Соснова.
По мнению экспертов, это стало возможным благодаря оздоровлению экономики и снижению инфляции.
Если раньше при укреплении национальной валюты в обменники выстраивались очереди за валютой, то ни в декабре, ни после новогодних праздников такого ажиотажа не наблюдается.
Впрочем, избавляться от иностранной валюты тоже никто не спешит. Это связано и с тем, что люди покупали доллары и евро при более высоких курсах и продавать их сейчас невыгодно.