В Липецке и области будут ловить пьяных водителей

В выходные усиленные наряды дорожных полицейских на территории всего региона будут уделять внимание проверке максимально возможного числа водителей на предмет выявления нетрезвых за рулем.

По статистике, в прошедшем году дорожные полицейские выявили четыре с половиной тысячи водителей, управлявших транспортными средствами с признаками опьянения, или отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования, пятьсот восемьдесят шесть из них сели за руль, будучи уже лишенными водительских прав за это же нарушение и теперь им грозит уголовная ответственность. По вине водителей в состоянии опьянения произошло 147 ДТП, в которых 54 человека погибли и 172 – получили травмы.Госавтоинспекция напоминает, что за управление автомобилем в нетрезвом состоянии водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет. Кроме того, законом установлено, что возврат водительских удостоверений всем водителям, лишенным права управления (в том числе и за управление транспортным средством в состоянии опьянения и отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения), будет осуществляться только после проверки знания ими Правил дорожного движения.В соответствии с законодательством, водитель, управляя автомобилем в состоянии опьянения, будучи уже лишенным водительского удостоверения, или отказавшийся от медицинского освидетельствования несет не административную, а уголовную ответственность. За подобное нарушение предусмотрено наказание в виде штрафа до трехсот тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до четырехсот часов, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на срок до двух лет.