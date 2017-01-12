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НовостиОбщество

В Липецке и области будут ловить пьяных водителей

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0
12 января 2017 г., 10:55
3
261
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В Липецке и области будут ловить пьяных водителей

В выходные усиленные наряды дорожных полицейских на территории всего региона будут уделять внимание проверке максимально возможного числа водителей на предмет выявления нетрезвых за рулем.

По статистике, в прошедшем году дорожные полицейские выявили четыре с половиной тысячи водителей, управлявших транспортными средствами с признаками опьянения, или отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования, пятьсот восемьдесят шесть из них сели за руль, будучи уже лишенными водительских прав за это же нарушение и теперь им грозит уголовная ответственность. По вине водителей в состоянии опьянения произошло 147 ДТП, в которых 54 человека погибли и 172 – получили травмы.

Госавтоинспекция напоминает, что за управление автомобилем в нетрезвом состоянии водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет. Кроме того, законом установлено, что возврат водительских удостоверений всем водителям, лишенным права управления (в том числе и за управление транспортным средством в состоянии опьянения и отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения), будет осуществляться только после проверки знания ими Правил дорожного движения.

В соответствии с законодательством, водитель, управляя автомобилем в состоянии опьянения, будучи уже лишенным водительского удостоверения, или отказавшийся от медицинского освидетельствования несет не административную, а уголовную ответственность. За подобное нарушение предусмотрено наказание в виде штрафа до трехсот тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до четырехсот часов, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на срок до двух лет.
Теги новости: правила дорожного движения
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а
12 января 2017 г., 11:17
а когда полицаи будут допрашивать избирательные комиссии на предмет фальсификации выборов, без этого нам труба.
Сергей.
12 января 2017 г., 11:09
Пить не надо.
авто
12 января 2017 г., 11:09
Наконец то...
Все комментарии (3)
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