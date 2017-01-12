В Липецке раскрыто убийство электромонтера

Преступление совершил сосед убитого.

Следственным отделом по Правобережному округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области в рамках расследования уголовного дела по факту убийства 58-летнего липчанина установлен подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления. Им оказался 45-летний сосед потерпевшего.

По данным следствия, 6 января текущего года подозреваемый для распития спиртных напитков пришел в гости к своему соседу, проживавшему в жилом доме по улице Тельмана в Липецке. Между находившимися в состоянии алкогольного опьянения мужчинами вспыхнул конфликт, в ходе которого гость взял нож и нанес хозяину квартиры удары грудь. После чего с места происшествия подозреваемый скрылся, прихватив с собой мобильный телефон потерпевшего. Спустя несколько дней тело электромонтера обнаружили его коллеги, пришедшие выяснить причину отсутствия на рабочем месте.

В результате следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый задержан. С момента совершения преступления он находился в психиатрической больнице, куда был помещен по настоянию родственников. Под тяжестью собранных следствием доказательств он дал признательные показания, подтвердив их в ходе проверки на месте происшествия. В настоящее время следствием решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, а также проводится комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.