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НовостиОбщество

Липчане хвалятся опасными развлечениями

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1
12 января 2017 г., 10:12
6
902
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Липчане хвалятся опасными развлечениями
Фото: vk.com/48eletsclub

Веселье автомобилистов попало на видео.

Администрация сообщества елецких автомобилистов разместила в социальной сети «Вконтакте» видеозапись того, как водители Липецка коротают свои вечера. Пока Липецк спит, автомобилисты собираются на пустующей парковке гипермаркета «Ашан» и «дают угла».

Помимо этого, уже ставшего привычным, экстремального развлечения автовладельцев, на повестке дня у скучающих по адреналину липчан — катание на тюбингах. Горожане используют «ватрушки» в качестве прицепа, садятся в них и тоже «крутят пятаки».



 Такой опасный досуг в среде автомобилистов не получил осуждения. Полностью наоборот: липчане готовы собираться на такие развлечения чаще и более массово.
Теги новости: Дрифт, досуг, авто
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)
12 января 2017 г., 11:19
С 23 ДО 8 НА ПАРКОВКЕ У Ашана кирпич) не палились бы ребята
123 таксист
12 января 2017 г., 10:59
Да дебилов не только в стране хватает ,но и г.Липецке, все эти мары багдасарян и еже с ней говорит о том ,что пора пересмотреть законы в сторону ужесточения во всем ( в ПДД ,выброс мусора из окон жилых домов из автомобилей)потму как русское быдло нигде не любят
эх
12 января 2017 г., 10:40
хорошо даунам живется.
Все комментарии (6)
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