Липчане хвалятся опасными развлечениями

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Веселье автомобилистов попало на видео.

Администрация сообщества елецких автомобилистов разместила в социальной сети «Вконтакте» видеозапись того, как водители Липецка коротают свои вечера. Пока Липецк спит, автомобилисты собираются на пустующей парковке гипермаркета «Ашан» и «дают угла».Помимо этого, уже ставшего привычным, экстремального развлечения автовладельцев, на повестке дня у скучающих по адреналину липчан — катание на тюбингах. Горожане используют «ватрушки» в качестве прицепа, садятся в них и тоже «крутят пятаки».Такой опасный досуг в среде автомобилистов не получил осуждения. Полностью наоборот: липчане готовы собираться на такие развлечения чаще и более массово.