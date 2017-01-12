Крещенские купания могут довести до беды

Медики дают советы.

19 января православные всего мира празднуют Крещение Господне. Многие верующие липчане и жители области в этот день собираются окунуться в прорубь.- Не стоит забывать, что пребывание в ледяной воде, даже недолгое – мощный стресс для организма, - уточнили в Центре медицинской профилактики управления здравоохранения Липецкой области.Как сообщили в учреждении GOROD48, купание в проруби противопоказано людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, эндокринной системы, мочеполовой системы, органов зрения и дыхания, желудочно-кишечного тракта. Ни в коем случае нельзя окунаться в прорубь при наличии даже самых незначительных признаков плохого самочувствия, а уж тем более – симптомов ОРВИ, гриппа, обострении хронических заболеваний. Стоит отказаться от погружения в ледяную воду беременным женщинам, детям, а также пожилым людям. Людям, имеющим заболевания, связанные с нарушениями кровоснабжения головного мозга, не рекомендуется окунаться с головой.Правила предосторожности при купании в проруби:- Погружайтесь в воду только в специально оборудованных для этого местах. Так, если вам станет плохо, на помощь придут спасатели и врачи.- Не употребляйте перед купанием алкоголь. Состояние опьянения притупляет внимание, человек перестает адекватно оценивать ситуацию. Кроме того, прием алкогольных напитков нарушает естественную терморегуляцию организма.- Перед погружением сделаете небольшую разминку либо пробежку, чтобы разогреть мышцы.- К проруби необходимо подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви, чтобы предотвратить потерю чувствительности ног. Лучше использовать ботинки или шерстяные носки, либо специальные резиновые тапочки.- Не погружайтесь в воду сразу. Вначале смочите лицо, руки, ноги, грудь, живот и спину и только затем окунайтесь по шею. Никогда не ныряйте в прорубь вперед головой. Прыжки в воду и погружение в воду с головой не рекомендуются, так как это увеличивает потерю температуры и может привести к шоку от холода.- В среднем, достаточно пребывать в воде 10 секунд – за это время можно трижды окунуться, как и положено по традиции.- После купания оботритесь махровым полотенцем и наденьте приготовленную заранее теплую одежду. Желательно выпить горячего чая, лучше всего из трав, ягод и фруктов.Специалисты Областного центра медицинской профилактики напоминают: купание в ледяной воде без специальной подготовки и опыта закаливания может привести к серьезным последствиям.