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НовостиОбщество

Крещенские купания могут довести до беды

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12 января 2017 г., 09:55
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Крещенские купания могут довести до беды

Медики дают советы.

19 января православные всего мира празднуют Крещение Господне. Многие верующие липчане и жители области в этот день собираются окунуться в прорубь.

- Не стоит забывать, что пребывание в ледяной воде, даже недолгое – мощный стресс для организма, - уточнили в Центре медицинской профилактики управления здравоохранения Липецкой области.

Как сообщили в учреждении GOROD48, купание в проруби противопоказано людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, эндокринной системы, мочеполовой системы, органов зрения и дыхания, желудочно-кишечного тракта. Ни в коем случае нельзя окунаться в прорубь при наличии даже самых незначительных признаков плохого самочувствия, а уж тем более – симптомов ОРВИ, гриппа, обострении хронических заболеваний. Стоит отказаться от погружения в ледяную воду беременным женщинам, детям, а также пожилым людям. Людям, имеющим заболевания, связанные с нарушениями кровоснабжения головного мозга, не рекомендуется окунаться с головой.

Правила предосторожности при купании в проруби:

- Погружайтесь в воду только в специально оборудованных для этого местах. Так, если вам станет плохо, на помощь придут спасатели и врачи.

- Не употребляйте перед купанием алкоголь. Состояние опьянения притупляет внимание, человек перестает адекватно оценивать ситуацию. Кроме того, прием алкогольных напитков нарушает естественную терморегуляцию организма.

- Перед погружением сделаете небольшую разминку либо пробежку, чтобы разогреть мышцы.

- К проруби необходимо подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви, чтобы предотвратить потерю чувствительности ног. Лучше использовать ботинки или шерстяные носки, либо специальные резиновые тапочки.

- Не погружайтесь в воду сразу. Вначале смочите лицо, руки, ноги, грудь, живот и спину и только затем окунайтесь по шею. Никогда не ныряйте в прорубь вперед головой. Прыжки в воду и погружение в воду с головой не рекомендуются, так как это увеличивает потерю температуры и может привести к шоку от холода.

- В среднем, достаточно пребывать в воде 10 секунд – за это время можно трижды окунуться, как и положено по традиции.

- После купания оботритесь махровым полотенцем и наденьте приготовленную заранее теплую одежду. Желательно выпить горячего чая, лучше всего из трав, ягод и фруктов.


Специалисты Областного центра медицинской профилактики напоминают: купание в ледяной воде без специальной подготовки и опыта закаливания может привести к серьезным последствиям.
Теги новости: Крещение, прорубь, показания, советы
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.....
12 января 2017 г., 11:22
ни кто на КРЕЩЕНИЕ не заболел и не переохолодился.
фотоГРАФ
12 января 2017 г., 11:20
знаю я этих оранжевых ГИМСов- как людей спасать так они у себя в будке греются и в карты играют. щас вот девочку
искупнут да к себе в будку греться поведут...
solo
12 января 2017 г., 11:03
Четкая девочка. Очень аппетитная.
Все комментарии (10)
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