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НовостиОбщество

Липчане отказались от царь-самовара

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0
12 января 2017 г., 09:41
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Липчане отказались от царь-самовара

Город мог обрести новую достопримечательность.

Пользователи сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» завершили обсуждение предложения об установке в Липецке новой достопримечательности. Липчанин Олег Бортников ранее высказал предложение о появлении в региональном центре самовара-гиганта.

За три недели народного голосования в обсуждении идеи приняли участие всего 22 человека. За царь-самовар проголосовали 19 из них. В целом липчане указывали на то, что новая достопримечательность станет «изюминкой» Липецка, но инициатива все же не снискала должной популярности. По итогам обсуждения предложение набрало менее 5% от необходимого кворума. Таким образом идея не поступит на рассмотрение в отраслевые органы власти Липецка.

Напомним, что Олег Бортников предлагал установить самовар-гигант сразу с несколькими целями. В их числе: всенародные гулянья и угощения на праздники, повышение интереса туристов к посещению Липецка.
Теги новости: Предложение, идея, туризм, самовар
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