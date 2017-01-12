Липецкую семью признали банкротом

Банкам будет сложно поживиться их имуществом.

Арбитражный суд Липецкой области вынес решение признать семью из Воловского района банкротами. О своей финансовой несостоятельности супружеская пара заявила в начале осени.Основанием старта банкротства стали долги по кредитам. На момент старта производства семья из Волово задолжала свыше 2 млн рублей. Свои претензии к ячейке общества предъявили с десяток кредитных организаций. Платить долги паре нечем — у них ни имущества, ни зарплаты. Плюс ко всему — на руках сын шести лет. Для защиты его интересов в дело привлечены специалисты отдела опеки.Вместе с признанием банкротами в отношении семьи запустили процедуру реализации имущества. Итоги его поисков временный управляющий доложит суду в январе 2017 года.