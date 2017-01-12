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НовостиОбщество

Липецкую семью признали банкротом

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12 января 2017 г., 09:33
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Липецкую семью признали банкротом

Банкам будет сложно поживиться их имуществом.

Арбитражный суд Липецкой области вынес решение признать семью из Воловского района банкротами. О своей финансовой несостоятельности супружеская пара заявила в начале осени.

Основанием старта банкротства стали долги по кредитам. На момент старта производства семья из Волово задолжала свыше 2 млн рублей. Свои претензии к ячейке общества предъявили с десяток кредитных организаций. Платить долги паре нечем — у них ни имущества, ни зарплаты. Плюс ко всему — на руках сын шести лет. Для защиты его интересов в дело привлечены специалисты отдела опеки.

Вместе с признанием банкротами в отношении семьи запустили процедуру реализации имущества. Итоги его поисков временный управляющий доложит суду в январе 2017 года.
Теги новости: Банкротство, суд, долг
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академик Абрамян
12 января 2017 г., 09:48
все правильно сделали, ломают систему.
Комиссия
12 января 2017 г., 09:40
Почему эти сволочи,нахватали кредитов у десятков организаций.О чём эти дебилы думали.
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