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НовостиОбщество

В Чаплыгине зажгли "свечу памяти" о детях, которые не родились в результате абортов

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11 января 2017 г., 20:55
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В Чаплыгине зажгли "свечу памяти" о детях, которые не родились в результате абортов

Подсвечник в форме креста установлен в церкви.

11 января в день памяти мучеников 14 000 Вифлеемских младенцев Православная Церковь совершает в монастырях и храмах по всей стране Покаянный молебен о прощении греха детоубийства, о вразумлении матерей, приносящих собственных детей в жертву «идолу благополучия», о просвещении жестокосердного народа, убивающего свое будущее.

В Вознесенском храме Чаплыгина после Божественной литургии был отслужен Покаянный молебен о грехе детоубийства.

Православная акция «Свеча памяти» в этом храме была организована впервые, и будет проводиться ежегодно в день памяти Вифлеемских младенцев. Цель этой акции – привлечение внимания общества к страшной проблеме абортов, поскольку в нашей стране от них ежегодно погибают миллионы беззащитных невинных младенцев.

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Большой подсвечник в форме креста был поставлен в центре храма. Прихожане зажигали свечи, молились о прекращении детоубийства и сохранении жизни всех зачатых детей. В своей проповеди настоятель Михайло-Архангельского храма села Новополянье, руководитель центра защиты материнства и детства «Колыбель» иерей Алексий Гросман говорил о том, насколько остро сейчас стоит проблема абортов и, что Церковь ведет широкую кампанию, направленную в защиту жизни нерождненных детей.

Среди молодежи ведется информационно-просветительская работа с целью профилактики абортов, рассказывая правду об этом страшном злодеянии. Тема семьи и рождения детей является приоритетным направлением в работе.

По окончании молебна присутствующим были предложены брошюры о счастье материнства, об аборте и его последствиях для здоровья женщины, сообщает сайт Елецкой епархии.
Теги новости: молебен
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