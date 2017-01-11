В Тербунах приостановлена деятельность опасной автомобильной газозаправочной станции

Прокуратура Тербунского района проверила соблюдение законности при эксплуатации АГЗС в селе Тербуны.

К проведению проверки были привлечены специалисты Верхне-Донского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Установлено, что воронежский предприниматель организовал реализацию населению моторного топлива.

Для хранения топлива предприниматель использовал 2 емкости для сжиженного газа и заправочную колонку, размещенные на площади 3000 кв.м.

При этом в нарушение Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» собственник АГЗС не только не получил разрешения на эксплуатацию взрывопожароопасного объекта, но и допустил многочисленные нарушения требований безопасности в процессе его эксплуатации.

К примеру, в связи с ненадлежащим техническим состоянием оборудования АГЗС на территории станции постоянно присутствовал характерный запах газа, что вызывало обоснованную обеспокоенность граждан.

На технологическое оборудование автозаправочной станции отсутствовала нормативная и технико-эксплуатационная документация, не были разработаны инструкции по режиму работы и безопасному обслуживанию оборудования, работающего под давлением, а также инструкция для персоналу по действиям в аварийной ситуации.

Штат работников АГЗС не был укомплектован аттестованными специалистами в области промышленной безопасности.

В связи с самоуправными действиями собственника, АГЗС не была зарегистрирована в государственном реестре опасных производственных объектов, что позволяло предпринимателю уклоняться от проверок контролирующих органов.

Кроме того, не была застрахована гражданская ответственность за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц и природной среде в случае аварии.

В связи с многочисленными нарушениями при эксплуатации опасного объекта по результатам проверки прокурор направил в суд заявление с требованием обязать предпринимателя прекратить эксплуатацию принадлежащей ему АГЗС до получения лицензии на ее эксплуатацию и устранения всех выявленных нарушений.

Одновременно с этим в отношении правонарушителя прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ч.1 ст.9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).

На основании актов прокурорского реагирования предприниматель оштрафован в размере 220 тыс. рублей, деятельность АГЗС приостановлена до получения лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасного производственного объекта.