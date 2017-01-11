«Металлург» может вновь заработать на продаже футболистов

Два игрока команды собрались на повышение.

Два футболиста липецкого «Металлурга» опорный полузащитник Олег Кожемякин и форвард Андрей Титов получили приглашения на просмотр от клубов Футбольной национальной лиги.

Кожемякин (на фото слева) уже сегодня отправился на сбор в турецкую Лару вместе с новосибирской «Сибирью». У липчанина будет две недели, чтобы произвести впечатление на тренера Сергея Кирсанова в ходе тренировок и двух запланированных на сборе контрольных матчах, соперники в которых станут известны позднее.

Титов тоже поедет в Турцию, но чуть позже – 1 февраля вместе с подмосковными «Химками». В течение двух недель хавбек будет тренироваться вместе с сибиряками, которые панируют провести и два контрольных матча. До завершения сбора 17 февраля химчане проведут несколько контрольных встреч. К слову, тренирует «Химки» опытный Александр Ирхин, а помогает ему Олег Стогов, кумир липецкой «торсиды», в прошлом один из лучших полузащитников, когда-либо выступавших в «Металлурге».

Кожемякин защищает честь липецкого футбола с сезона 2014/15, провел 70 матчей, забил 5 голов. Титов в нашей команде второй сезон, на его счету 34 игры и 7 голов.

Генеральный директор «Металлурга» Игорь Лысенко сообщил GOROD48, что липчане не будут препятствовать просмотру игроков и возможному будущему заключению ими контрактов с другими клубами.

- Это прописано у нас в контрактах, - говорит Лысенко, - Мы вынуждены экономить буквально на всем, игроки у нас не получают много. Футболисты соглашаются на не очень большую зарплату, но взамен мы включаем в договор пункт, по которому игрок может уйти, если ему поступает более выгодное в спортивном или денежном плане предложение – при условии выплаты компенсации «Металлургу», естественно.

Переход Кожемякина и Титова может принести нашему клубу по полмиллиона рублей за каждого игрока – именно такая сумма прописана в их контрактах.

Заработать зимой «Металлург» может и на трансфере своего бывшего защитника Кирилла Гоцука: если ярославский «Шинник» продаст его в самарские «Крылья Советов» или любой другой клуб, то липчане получат свой процент от выручки – это было прописано в летнем договоре о продаже Гоцука.

Добавим, что в последние годы «Металлург» впервые в истории начал не тратиться на покупку футболистов, а зарабатывать на продажах. Доход клубу принесли переходы в другие команды Александра Кутьина, Дениса Пояркова, Даниила Чертова, Романа Еремеева, Кирилла Гоцука. По выручке на спортивном трансферном рынке «Металлург» вне конкуренции по сравнению с представителями других игровых видов спорта в Липецкой области.

Однако, болельщики этому рады лишь отчасти. Если бы не минимальное финансирование клуба, то своих местных воспитанников можно было бы сохранить в команде и реально претендовать на выход и выступление в ФНЛ. Жаль, что повышение в классе не отдельных игроков, а всей команды, похоже, не входит в планы тех, кто принимает судьбоносные решения для липецкого футбола…