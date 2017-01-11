Искать:
11
Среда, 11 января 2017 г.20:14
Авторизация
Для входа используйте аккуант любого из сайтов:
Логин
Пароль
Забыли пароль?
Или войдите через социальные сети
Еще не зарегистрированы ни на одном из сайтов? Зарегистрироваться
Авторизация
Регистрация
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

Фактом авторизации, Вы принимаете условия Пользовательского соглашения и даете своё согласие на обработку персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных Политикой конфиденциальности.
НовостиСпорт

«Металлург» может вновь заработать на продаже футболистов

Рекомендую
0
11 января 2017 г., 19:50
138
Изменить шрифт
«Металлург» может вновь заработать на продаже футболистов

Два игрока команды собрались на повышение.

Два футболиста липецкого «Металлурга» опорный полузащитник Олег Кожемякин и форвард Андрей Титов получили приглашения на просмотр от клубов Футбольной национальной лиги.

Кожемякин (на фото слева) уже сегодня отправился на сбор в турецкую Лару вместе с новосибирской «Сибирью». У липчанина будет две недели, чтобы произвести впечатление на тренера Сергея Кирсанова в ходе тренировок и двух запланированных на сборе контрольных матчах, соперники в которых станут известны позднее.

Титов тоже поедет в Турцию, но чуть позже – 1 февраля вместе с подмосковными «Химками». В течение двух недель хавбек будет тренироваться вместе с сибиряками, которые панируют провести и два контрольных матча. До завершения сбора 17 февраля химчане проведут несколько контрольных встреч. К слову, тренирует «Химки» опытный Александр Ирхин, а помогает ему Олег Стогов, кумир липецкой «торсиды», в прошлом один из лучших полузащитников, когда-либо выступавших в «Металлурге».

Кожемякин защищает честь липецкого футбола с сезона 2014/15, провел 70 матчей, забил 5 голов. Титов в нашей команде второй сезон, на его счету 34 игры и 7 голов.

Генеральный директор «Металлурга» Игорь Лысенко сообщил GOROD48, что липчане не будут препятствовать просмотру игроков и возможному будущему заключению ими контрактов с другими клубами.

- Это прописано у нас в контрактах, - говорит Лысенко, - Мы вынуждены экономить буквально на всем, игроки у нас не получают много. Футболисты соглашаются на не очень большую зарплату, но взамен мы включаем в договор пункт, по которому игрок может уйти, если ему поступает более выгодное в спортивном или денежном плане предложение – при условии выплаты компенсации «Металлургу», естественно.

Переход Кожемякина и Титова может принести нашему клубу по полмиллиона рублей за каждого игрока – именно такая сумма прописана в их контрактах.

Заработать зимой «Металлург» может и на трансфере своего бывшего защитника Кирилла Гоцука: если ярославский «Шинник» продаст его в самарские «Крылья Советов» или любой другой клуб, то липчане получат свой процент от выручки – это было прописано в летнем договоре о продаже Гоцука.

Добавим, что в последние годы «Металлург» впервые в истории начал не тратиться на покупку футболистов, а зарабатывать на продажах. Доход клубу принесли переходы в другие команды Александра Кутьина, Дениса Пояркова, Даниила Чертова, Романа Еремеева, Кирилла Гоцука. По выручке на спортивном трансферном рынке «Металлург» вне конкуренции по сравнению с представителями других игровых видов спорта в Липецкой области.

Однако, болельщики этому рады лишь отчасти. Если бы не минимальное финансирование клуба, то своих местных воспитанников можно было бы сохранить в команде и реально претендовать на выход и выступление в ФНЛ. Жаль, что повышение в классе не отдельных игроков, а всей команды, похоже, не входит в планы тех, кто принимает судьбоносные решения для липецкого футбола…

Теги новости: Футбол, "Металлург".
Версия для печати Вставить в блог
Скопируйте код в ваш блог. Форма будет выглядеть вот так:
Система Orphus
Вставить в блог
Версия для печати

Новости в рубрике

Новости по теме

Рыбин и Кобзев тренируются с «Металлургом» (ФОТО)
Рыбин и Кобзев тренируются с «Металлургом» (ФОТО)
21.12.2016 17:16:15
2
1831
Алексей Рыбин: «Форму «Металлурга» не выброшу никогда»
Алексей Рыбин: «Форму «Металлурга» не выброшу никогда»
21.12.2016 21:14:15
6
2196
Алексей Рыбин пока вместо Премьер-Лиги попал в школу-интернат
Алексей Рыбин пока вместо Премьер-Лиги попал в школу-интернат
09.01.2017 08:14:21
2
1308
Экс-защитник «Металлурга» приглашён в команду Премьер-Лиги
Экс-защитник «Металлурга» приглашён в команду Премьер-Лиги
09.01.2017 16:44:47
2
1519
Еще один липецкий футболист интересен клубам Премьер-Лиги
Еще один липецкий футболист интересен клубам Премьер-Лиги
10.01.2017 17:08:21
3
1265
Ваши комментарии
Добавить комментарий
2017 © ООО «Курс». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Все права защищены. 
Телефоны редакции: (4742) 35-72-96, 35-72-91, 35-72-92
Адрес редакции: 398059, Липецк, пл. Победы, д. 8, email: boss@gorod48.ru.

Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия.
При любом использовании материалов GOROD48.ru активная ссылка (hyperlink) на источник обязательна.
Если вы обнаружили ошибки в тексте или неточности — сообщите нам о них.
Липецк: новости; справочник Липецка.
По вопросам размещения рекламы на сайте пишите нам на info@pridemedia.ru или свяжитесь с нашим менеджером в Липецке (4742) 74-08-08 и 77-43-95.
Партнеры:
Подписаться на Липецкие новости
Добавить в избранное
Мобильная версия сайта
Реклама

Рейтинг@Mail.ru
Сопровождение и развитие портала - Интаро