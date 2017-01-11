Липецкую область похвалили за осенний призыв

Годность липчан к военной службе составляет более 81 процента.

Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России, начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооружендных Сил России генерал-полковник Василий Тонкошкуров подвел итоги осенней призывной кампании.Василий Тонкошкуров особо отметил высокий уровень организации призывной кампании в таких субъектах Российской Федерации, как республики Башкортостан и Татарстан, Карачаево-Черкесская Республика, Алтайский, Хабаровский и Ставропольский края, Амурская, Кировская, Кемеровская, Курская, Липецкая, Ростовская, Тульская и Белгородская области.Василий Тонкошкуров обратил внимание на тот примечательный факт, что по сравнению с 2012 годом число призывников, признанных по состоянию здоровья годными и годными к военной службе с незначительными ограничениями, выросло более чем на 8 процентов и в настоящее время составляет 78,3 процента.В этом плане в лучшую сторону была отмечена работа руководителей Ставропольского края, Липецкой и Пензенской областей, в которых годность граждан к военной службе составляет более 81 процента.