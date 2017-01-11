Липецкая вечЁрка: 11 января

Вандалы у мэрии, экономия в семьях и хамство «хозяев жизни» на дорогах.Представляем вашему вниманию самые интересные события Липецка и региона по мнению интернет-пользователей в среду, 11 января.
Самую высокую популярность снискала новость о преступлении у стен мэрии Липецка. Вандалы изуродовали детище АвтоВАЗа.
Не менее интересна липчанам показалась тема экономии бюджета семей окраин Липецка. Подсчитано, что это поможет сделать новая … дорога
Оживленное обсуждение поднял вопрос благодарности СССР. Сегодня канувшему в Лету государству сказали в Липецка «Спасибо!».
Словесные баталии вызвало и сообщение об автохамах на дорогих внедорожниках. Массовое нарушение правил дорожного движения попало в объектив видеокамеры.
А вот самой хорошей новостью сегодня липчане посчитали заметку о том, как с помощью «Приоры» погасить долг в 3 млн рублей.