Искать:
11
Среда, 11 января 2017 г.18:43
Авторизация
Для входа используйте аккуант любого из сайтов:
Логин
Пароль
Забыли пароль?
Или войдите через социальные сети
Еще не зарегистрированы ни на одном из сайтов? Зарегистрироваться
Авторизация
Регистрация
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

Фактом авторизации, Вы принимаете условия Пользовательского соглашения и даете своё согласие на обработку персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных Политикой конфиденциальности.
НовостиОбщество

В Лев Толстой зовут на "Диалог"

Рекомендую
0
11 января 2017 г., 18:31
39
Изменить шрифт
В Лев Толстой зовут на "Диалог"
Фото http://www.kultura48.ru

В филиале художественного музея открылась новая выставка.

Как сообщает пресс-служба управления культуры и туризма Липецкой области, в филиале областного художественного музея - картинной галерее им. Н.А. Сысоева в поселке Лев-Толстой работает выставка "Диалог".

Петр Космаков родился в 1983 в Лебедяни, в 2008-м окончил художественно-графический факультет ЛГПУ. Постоянный участник районных, областных выставок. Принял участие в межрегиональной выставке-конкурсе „Ратные поля России" на Куликовом поле. Дважды Петр побывал со своими работами в Владимире, Суздале, Боголюбово. Эти поездки вдохновили его на создание серии работ, в которой лирично и с упоением передал увиденное.  Ежегодно участвует в выставках, организованных художественно-графическим факультетом ЛГПУ. А несколько лет назад в краеведческом музее г. Лебедяни прошла его первая персональная выставка.

На выставке представлены 24 работы художника, в основном, натюрморты и пейзажи с видами Лебедянского района. Выставка продолжит свою работу до 1 марта.
Теги новости: выставка
Версия для печати Вставить в блог
Скопируйте код в ваш блог. Форма будет выглядеть вот так:
Система Orphus
Вставить в блог
Версия для печати

Новости в рубрике

Популярные новости

Школы Липецка 9 января начинают работу
Школы Липецка 9 января начинают работу
06.01.2017 21:01:57
79
22283
20-летний студент свел счеты с жизнью
20-летний студент свел счеты с жизнью
05.01.2017 09:28:50
74
20253
По уточненным данным в аварии на елецкой трассе столкнулись шесть автомобилей
По уточненным данным в аварии на елецкой трассе столкнулись шесть автомобилей
07.01.2017 13:41:18
31
18891
Покалеченный в ДТП в Липецкой области парень рассказал о путешествии на тот свет
Покалеченный в ДТП в Липецкой области парень рассказал о путешествии на тот свет
08.01.2017 15:15:29
35
17336
В Липецке раскрыто убийство продавщицы с Центрального рынка
В Липецке раскрыто убийство продавщицы с Центрального рынка
05.01.2017 10:38:01
37
15288
Ваши комментарии
Добавить комментарий
2017 © ООО «Курс». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Все права защищены. 
Телефоны редакции: (4742) 35-72-96, 35-72-91, 35-72-92
Адрес редакции: 398059, Липецк, пл. Победы, д. 8, email: boss@gorod48.ru.

Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия.
При любом использовании материалов GOROD48.ru активная ссылка (hyperlink) на источник обязательна.
Если вы обнаружили ошибки в тексте или неточности — сообщите нам о них.
Липецк: новости; справочник Липецка.
По вопросам размещения рекламы на сайте пишите нам на info@pridemedia.ru или свяжитесь с нашим менеджером в Липецке (4742) 74-08-08 и 77-43-95.
Партнеры:
Подписаться на Липецкие новости
Добавить в избранное
Мобильная версия сайта
Реклама

Рейтинг@Mail.ru
Сопровождение и развитие портала - Интаро