В Лев Толстой зовут на "Диалог"

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В филиале художественного музея открылась новая выставка.

Как сообщает пресс-служба управления культуры и туризма Липецкой области, в филиале областного художественного музея - картинной галерее им. Н.А. Сысоева в поселке Лев-Толстой работает выставка "Диалог".Петр Космаков родился в 1983 в Лебедяни, в 2008-м окончил художественно-графический факультет ЛГПУ. Постоянный участник районных, областных выставок. Принял участие в межрегиональной выставке-конкурсе „Ратные поля России" на Куликовом поле. Дважды Петр побывал со своими работами в Владимире, Суздале, Боголюбово. Эти поездки вдохновили его на создание серии работ, в которой лирично и с упоением передал увиденное. Ежегодно участвует в выставках, организованных художественно-графическим факультетом ЛГПУ. А несколько лет назад в краеведческом музее г. Лебедяни прошла его первая персональная выставка.На выставке представлены 24 работы художника, в основном, натюрморты и пейзажи с видами Лебедянского района. Выставка продолжит свою работу до 1 марта.