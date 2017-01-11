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НовостиСпорт

Никита Маняхин забил в первом же матче за новую команду «СКА-Серебряные львы»

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11 января 2017 г., 18:13
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Никита Маняхин забил в первом же матче за новую команду «СКА-Серебряные львы»
Фото ХК "СКА-Серебряные львы"

А мог и вовсе стать героем матча.

Покинувший Липецк нападающий Никита Маняхин отметился заброшенной шайбой в первой же игре за свою новую команду «СКА-Серебряные львы», выступающую в основном турнире Молодёжной хоккейной лиги.

Сегодня на своей площадке питерские «львята» встречались с «Русскими витязями» из подмосковного Чехова. На 44-й минуте дебютант команды Маняхин подставил клюшку под бросок партнера по команде, и сравнял счет – 3:3.

За две с половиной минуты до конца игры гости все же сумели вновь выйти вперед – 4:3. Маняхин и вовсе мог стать героем матча и автором «дубля», но на последних секундах, когда хозяева играли уже в шесть полевых хоккеистов, упустил шанс перевести игру в овертайм – голкипер соперников среагировал на его бросок.

В итоге питерцы уступили, но 16-летнего Маняхина все же можно поздравить с неплохим дебютом.

Вчера в первом матче этих же соперников «львята» тоже уступили – 1:3, а единственную шайбу в их составе провел еще один липчанин Ефим Мишкин. Третий наш земляк Андрей Мещеряков принял участие в обоих матчах, но очков за результативность не набрал.

Теги новости: Хоккей, МХК "Липецк".
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