Никита Маняхин забил в первом же матче за новую команду «СКА-Серебряные львы»

Фото ХК "СКА-Серебряные львы"

А мог и вовсе стать героем матча.

Покинувший Липецк нападающий Никита Маняхин отметился заброшенной шайбой в первой же игре за свою новую команду «СКА-Серебряные львы», выступающую в основном турнире Молодёжной хоккейной лиги.

Сегодня на своей площадке питерские «львята» встречались с «Русскими витязями» из подмосковного Чехова. На 44-й минуте дебютант команды Маняхин подставил клюшку под бросок партнера по команде, и сравнял счет – 3:3.

За две с половиной минуты до конца игры гости все же сумели вновь выйти вперед – 4:3. Маняхин и вовсе мог стать героем матча и автором «дубля», но на последних секундах, когда хозяева играли уже в шесть полевых хоккеистов, упустил шанс перевести игру в овертайм – голкипер соперников среагировал на его бросок.

В итоге питерцы уступили, но 16-летнего Маняхина все же можно поздравить с неплохим дебютом.

Вчера в первом матче этих же соперников «львята» тоже уступили – 1:3, а единственную шайбу в их составе провел еще один липчанин Ефим Мишкин. Третий наш земляк Андрей Мещеряков принял участие в обоих матчах, но очков за результативность не набрал.