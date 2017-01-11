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НовостиОбщество

В Липецке подорожали овощи

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0
11 января 2017 г., 17:46
3
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В Липецке подорожали овощи

А рыба подешевела.

Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, сегодня были проанализированы цены на отдельные виды продовольственных товаров, реализуемые в 7 торговых предприятиях “шаговой” доступности  Липецка. В ходе мониторинга цен на социально значимые товары сегодня отмечен рост цен на овощи: в одном из магазинов подорожал лук репчатый на 1,50 руб. или на 10,7%, в другом картофель на 2,20 руб. или на 16,67%, в третьем магазине отмечен рост цен капусту белокочанную на 1,10 руб. или на 6,67%, в четвертом на лук репчатый на 1,90 руб. или на 11,2%.

В тоже время зафиксировано снижение цен на рыбу минтай свежемороженый на 20,00 рублей или на 21%,  на скумбрию свежемороженую на 70,40 руб. или на 50,7%, на сахар-песок весовой на  6,60 руб. или на 15,7 %, сметану 15% жирности на 70,32 руб./кг. или 49,7%.

В одном магазине зафиксирована цена (66,50 руб./десяток) на яйца куриные первой категории местного производства, превышающая максимальный уровень цен на 2,60 руб. В то же время аналогичная продукция в павильоне стоит 55,00 руб./десяток.
Теги новости: Цены, магазин, овощи
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hard Иваныч Защеканский
11 января 2017 г., 18:40
А мне путин нравится! Я б ему вдул!
баня
11 января 2017 г., 18:14
СУКИ!!! Забанили ни за что!! Опять синерылый кривохуючка старается??? РАЗБАНЬТЕ!!!
Анархия
11 января 2017 г., 18:01
Скумбрия на 50% подешевела?100% пи..ёшь
Все комментарии (3)
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