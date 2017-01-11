Почти треть участников региональной Олимпиады - школьники Липецка

А в Олимпиадах по испанскому языку, итальянскому языку и китайскому языку примут участие только учащиеся школ областного центра.

Как сообщает пресс-служба департамента образования Липецка, сегодня на базе Центра поддержки одаренных детей Липецкой области стартовал региональный этап всероссийской олимпиады школьников по 24 предметам естественно-математического, гуманитарного циклов, физической культуре, технологии, основам безопасности жизнедеятельности.В олимпиаде примут участие более 1400 обучающихся общеобразовательных учреждений Липецкой области, набравших необходимое количество баллов по итогам муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, а также победители и призеры регионального этапа 2015-2016 учебного года. Более 30% участников регионального этапа всероссийской олимпиады школьников – учащиеся общеобразовательных учреждений города Липецка. В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по испанскому языку, итальянскому языку и китайскому языку примут участие только учащиеся школ областного центра.Завершится региональный этап всероссийской олимпиады школьников 22 февраля 2017 года. Учащиеся, набравшие по итогам регионального этапа необходимое количество баллов, станут участниками заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников.