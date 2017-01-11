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Липчанке стало стыдно за кражу трех пуховиков

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0
11 января 2017 г., 17:07
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Липчанке стало стыдно за кражу трех пуховиков

Женщина явилась с повинной в полицию

В УМВД России по Липецкой области зарегистрирована явка с повинной. В полицию явилась 57-летняя липчанка и повинилась в том, что 8 января украла из помещения для сушки белья в доме на улице Астраханская три пуховика.

Куртки принадлежали местной уборщице. Липчанка принесла их с собой в полицию. Стоимость всех трех пуховиков составляет 4500 рублей

Чисто по-человечески угрызения совести женщины понятны, однако уголовное дело полицейские возбудили и ей придется отвечать по ст. 158 ч.1 УК РФ. Возможно, суд учтет искреннее раскаяние женщины и ее явку с повинной.

Теги новости: кража, явка с повинной
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