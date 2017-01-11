Мужчина заявил о своей беременности

20-летний британец уверяет, что он станет мамой.Как сообщает «Петербургский дневник», 20-летний житель Великобритании из города Глостер Хейден Кросс заявил, что находится на четвертом месяце беременности. Известно, что мужчина — трансгендер. Кросс родился женщиной, а в последнее время принимал мужские гормоны. Официально по документам британец числится мужчиной.
По словам будущего матери-отца, он замедлил процедуру смены пола, так как очень хотел ребенка. После того как малыш родится, ему удалят груди и яичники.
Британские СМИ утверждают, что молодой человек стал первым в стране беременным мужчиной. Зачать ребенка удалось с помощью донорской спермы. Донора нашли в социальной сети.
Заметим, что в завещании Чарли Чаплина указано, что 1 млн долларов получит первый в мире родивший мужчина. Современные достижения в области генотерапии и трансплантации дают надежду безумцам ХXI века на счастливый исход дерзкой затеи «Маленького Бродяги» века XX.