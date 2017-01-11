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НовостиВ мире

Мужчина заявил о своей беременности

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11 января 2017 г., 16:04
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Мужчина заявил о своей беременности

20-летний британец уверяет, что он станет мамой.

Как сообщает «Петербургский дневник», 20-летний житель Великобритании из города Глостер Хейден Кросс заявил, что находится на четвертом месяце беременности. Известно, что мужчина — трансгендер. Кросс родился женщиной, а в последнее время принимал мужские гормоны. Официально по документам британец числится мужчиной.

По словам будущего матери-отца, он замедлил процедуру смены пола, так как очень хотел ребенка. После того как малыш родится, ему удалят груди и яичники.

Британские СМИ утверждают, что молодой человек стал первым в стране беременным мужчиной. Зачать ребенка удалось с помощью донорской спермы. Донора нашли в социальной сети.

Заметим, что в завещании Чарли Чаплина указано, что 1 млн долларов получит первый в мире родивший мужчина. Современные достижения в области генотерапии и трансплантации дают надежду безумцам ХXI века на счастливый исход дерзкой затеи «Маленького Бродяги» века XX.
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