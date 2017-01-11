«Смысловые галлюцинации» назвали дату последнего концерта

Выступление состоится в Екатеринбурге.Как передает ТАСС, музыкальная группа «Смысловые галлюцинации» заявила о дате последнего концерта. Выступление состоится 13 января в Ельцин-центре Екатеринбурга.
Группа выйдет на сцену в рамках музыкального фестиваля "Старый Новый Рок”. Гостям будут представлены многие новые и знакомые уже мелодии известных исполнителей. Одним из участников фестиваля станет рок-коллектив "Смысловые галлюцинации». Минувшей осенью "Смысловые галлюцинации" отправились в свой прощальный тур "Последний старт" по городам России и Европы. Известно, что одной причиной завершения выступления стало то, что многие музыканты просто физически не могут ездить в длительные туры из-за состояния здоровья.
Широкую известность музыкальная группа получила после выхода фильма «Брат-2». Песня коллектива «Вечно молодой» вошла в официальный саундтрек ленты Алексея Балабанова.