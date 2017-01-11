Больше 2,1 миллиона пациентов записались к липецким врачам через Интернет

Система самозаписи к врачу меняется.

Как сообщает управление здравоохранения Липецкой области, с момента запуска «Электронной регистратуры» с использованием системы самозаписи записались к врачам 2,1 млн. пациентов.С использованием системы доступна самозапись к врачам на первичный прием. Запись на повторный прием и к узким специалистам осуществляется в медицинских организациях непосредственно врачами в ходе первичного приема или в регистратуре.Перечень врачей, доступных для самозаписи, определяется порядком ведения информационной системы «Запись на прием к врачу в электронном виде», утвержденным Минздравом России. Данный перечень включает в себя врача-терапевта, врача-педиатра, врача общей практики, врача-стоматолога, врача акушера-гинеколога. Дополнительно разрешены для самозаписи врач аллерголог-иммунолог, врач-дерматовенеролог, врач-инфекционист, врач-окулист, врач-отоларинголог, врач-рентгенолог.Дальнейшее расширение списка врачебных специальностей для самозаписи противоречит содержанию приказа Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению», в соответствии с которыми направление к узким специалистам выдается врачом, оказывающим первичную медико-санитарную помощь.К 2016 году сложившаяся система электронной самозаписи утратила свою эффективность и перестала отвечать потребностям пациентов. Ее достоинства, основанные на простоте, в то же время явились и ее недостатками. Реализованный в системе алгоритм самозаписи с использованием данных страхового полиса, выданного на территории региона, не позволяет записаться на прием к врачу иногородним жителям, а также гражданам, не имеющим полиса по объективным причинам. Несовершенная система защиты делает невозможным внедрение дополнительных сервисов, связанных с хранением персональных данных, в том числе так называемых «личных кабинетов пациентов». В связи с создавшейся ситуацией Минздравом России было поручено обеспечить глубокую модернизацию действующей системы электронной самозаписи с целью повышения ее удобства, информативности и защищенности.Для идентификации пользователей предусматривается использование единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), выполняющей функции своего рода ключа, открывающего доступ к разнообразным информационным ресурсам в сфере здравоохранения, в том числе и к «личному кабинету пациента».Разработанный «личный кабинет пациента», включающий в себя доработанную систему самозаписи, уже сейчас позволяет ознакомиться с результатами пройденной диспансеризации, узнать о прикреплении к врачу, а для беременных женщин получить информацию из обменной карты. Однако его главная ценность в современной, модульной структуре, которая позволит в дальнейшем многократно расширить функционал.В настоящее время для использования «личного кабинета пациента» достаточно так называемой «первичной» процедуры регистрации в ЕСИА. Данная процедура выполняется по следующему алгоритму: Регистрация на сайте Госуслуг (gosuslugi.ru). Регистрация проходит точно так же, как и на прочих популярных ресурсах - пользователь вводит свое имя и контактные данные и получает подтверждение о регистрации на телефон или электронную почту. После первого этапа становится доступен «личный кабинет» на сайте Госуслуг. В нем необходимо ввести данные из своих документов (паспорт, полис ОМС, СНИЛС, для детей свидетельство о рождении) и пройти подтверждение подлинности. Проверка полностью автоматическая и дополнительных действий от пользователя портала Госуслуг не требует. Подчеркнем, что для успешного прохождения проверки подлинности, данные необходимо вводить в точности так, как они написаны в документах.Кабинеты, помогающие пациентам пройти «первичную» регистрацию, имеются во всех поликлиниках области.Полная регистрация, которую можно пройти в офисах Ростелекома или в МФЦ для «личного кабинета пациента» не требуется, но для использования всех возможностей портала Госуслуг необходимо пройти все этапы регистрации.Для удобства пользователей системы самозаписи текущий интерфейс сохранится до 01.02.2017 совместно с новой системой. После завершения широкого, «народного» тестирования, старый интерфейс будет отключен.