Глава МИД Канады оказалась под санкциями России

Женщину включили в список до назначения.Известная своей антироссийской риторикой министр международной торговли Канады Христя Фриленд стала канадским министром иностранных дел в рамках перестановок в кабинете Джастина Трюдо. Женщина была внесена в санкционный список в качестве ответной меры, так как Канада ввела ограничения в адрес России, включая официальных лиц.
- Вопрос исключения ее из ответного санкционного списка — это вопрос взаимности и зеркальности, — подчеркнул источник Интерфакса, добавив, что в России готовы к взаимодействию с Канадой по всем направлениям.
Напомним, 24 марта 2014 года МИД России запретил въезд на территорию страны тринадцати официальным лицам, депутатам парламента и общественным деятелям Канады. Этот шаг был предпринят в ответ на персональные санкции против россиян, введенные Канадой после референдума о присоединении Крыма к России.