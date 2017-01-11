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НовостиВ России

Глава МИД Канады оказалась под санкциями России

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11 января 2017 г., 15:31
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Глава МИД Канады оказалась под санкциями России

Женщину включили в список до назначения.

Известная своей антироссийской риторикой министр международной торговли Канады Христя Фриленд стала канадским министром иностранных дел в рамках перестановок в кабинете Джастина Трюдо. Женщина была внесена в санкционный список в качестве ответной меры, так как Канада ввела ограничения в адрес России, включая официальных лиц.

- Вопрос исключения ее из ответного санкционного списка — это вопрос взаимности и зеркальности, — подчеркнул источник Интерфакса, добавив, что в России готовы к взаимодействию с Канадой по всем направлениям.

Напомним, 24 марта 2014 года МИД России запретил въезд на территорию страны тринадцати официальным лицам, депутатам парламента и общественным деятелям Канады. Этот шаг был предпринят в ответ на персональные санкции против россиян, введенные Канадой после референдума о присоединении Крыма к России.
Теги новости: Санкции
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