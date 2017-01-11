Взрыв в доме Саратова расследуют в СК

Там пострадали люди.

Следственным отделом по Ленинскому району Саратова СУ СКР начата доследственная проверка по факту взрыва бытового газа в жилом доме на Московском шоссе, сообщает ведомство.В момент трагедии, по предварительным данным, пострадало не менее 7 человек, из них двое детей 8-ми и 12-ти лет, а также хозяин квартиры, который получил ожоги тела. Они были госпитализированы для оказания медицинской помощи с признаками отравления продуктами горения.В настоящее время пожар ликвидирован, продолжается проведение аварийно-спасательных работ, по завершению которых следователями территориального подразделения СК будет произведен осмотр места происшествия. В рамках проверочных мероприятий будут установлены причины и обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.