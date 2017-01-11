Искать:
11
Среда, 11 января 2017 г.15:41
Авторизация
Для входа используйте аккуант любого из сайтов:
Логин
Пароль
Забыли пароль?
Или войдите через социальные сети
Еще не зарегистрированы ни на одном из сайтов? Зарегистрироваться
Авторизация
Регистрация
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

Фактом авторизации, Вы принимаете условия Пользовательского соглашения и даете своё согласие на обработку персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных Политикой конфиденциальности.
НовостиВ России

Взрыв в доме Саратова расследуют в СК

Рекомендую
0
11 января 2017 г., 15:24
43
Изменить шрифт
Взрыв в доме Саратова расследуют в СК

Там пострадали люди.

Следственным отделом по Ленинскому району Саратова СУ СКР начата доследственная проверка по факту взрыва бытового газа в жилом доме на Московском шоссе, сообщает ведомство.

В момент трагедии, по предварительным данным, пострадало не менее 7 человек, из них двое детей 8-ми и 12-ти лет, а также хозяин квартиры, который получил ожоги тела. Они были госпитализированы для оказания медицинской помощи с признаками отравления продуктами горения.

В настоящее время пожар ликвидирован, продолжается проведение аварийно-спасательных работ, по завершению которых следователями территориального подразделения СК будет произведен осмотр места происшествия. В рамках проверочных мероприятий будут установлены причины и обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
Теги новости: Взрыв, дом, газ
Версия для печати Вставить в блог
Скопируйте код в ваш блог. Форма будет выглядеть вот так:
Система Orphus
Вставить в блог
Версия для печати

Новости в рубрике

Новости по теме

В Китае заявляют о взрыве iPhone 7
В Китае заявляют о взрыве iPhone 7
12.10.2016 10:25:14
1
840
Взрыв на заводе в Германии: информация о потерпевших (ВИДЕО)
Взрыв на заводе в Германии: информация о потерпевших (ВИДЕО)
17.10.2016 18:32:09
714
В Анталье прогремел взрыв
В Анталье прогремел взрыв
25.10.2016 11:00:15
784
Представитель УК «Доверие»: «Ума не приложу, как граната могла очутиться в подвале»
Представитель УК «Доверие»: «Ума не приложу, как граната могла очутиться в подвале»
28.10.2016 11:55:32
12
3278
В Ивановской области объявлен день траура
В Ивановской области объявлен день траура
07.11.2016 12:40:42
3
1462
Ваши комментарии
Добавить комментарий
2017 © ООО «Курс». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Все права защищены. 
Телефоны редакции: (4742) 35-72-96, 35-72-91, 35-72-92
Адрес редакции: 398059, Липецк, пл. Победы, д. 8, email: boss@gorod48.ru.

Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия.
При любом использовании материалов GOROD48.ru активная ссылка (hyperlink) на источник обязательна.
Если вы обнаружили ошибки в тексте или неточности — сообщите нам о них.
Липецк: новости; справочник Липецка.
По вопросам размещения рекламы на сайте пишите нам на info@pridemedia.ru или свяжитесь с нашим менеджером в Липецке (4742) 74-08-08 и 77-43-95.
Партнеры:
Подписаться на Липецкие новости
Добавить в избранное
Мобильная версия сайта
Реклама

Рейтинг@Mail.ru
Сопровождение и развитие портала - Интаро