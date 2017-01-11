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НовостиПроисшествия

Ельчанина будут судить за попытку убийства падчерецы

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11 января 2017 г., 15:17
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Ельчанина будут судить за попытку убийства падчерецы

Мужчина пытался задушить родственницу, когда та спала.

Прокурор Ельца утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту покушения на убийство. 

По версии следствия, обвиняемый в ночь с 5 на 6 октября 2016 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, испытывая неприязнь к 36-летней дочери недавно умершей жены, воспользовался тем, что женщина заснула и попытался её задушить.

Однако проснувшаяся потерпевшая оказала активное сопротивление, вырвалась из рук преступника и вызвала полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ, надзор за соблюдением законности в ходе расследования которого осуществляла прокуратура.

В ходе следствия обвиняемый пояснил, что падчерица выгоняет его из квартиры покойной жены, в связи с чем он решил ее убить.

Признав собранные по делу доказательства законными, обоснованными и достаточными для подтверждения предъявленного обвинения прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового, сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

Теги новости: убийство
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вольдемар
11 января 2017 г., 15:35
падчерЕца - это да-а-а....
баня
11 января 2017 г., 15:28
СУКИ!!! Забанили ни за что! Опять синерылый кривохуючко старается???
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